Schakel bij verduurzaming altijd vakspecialisten in

Het artikel over ATC Buiten heeft nogal wat reacties losgemaakt omdat het om zo’n grote, niet geoffreerde kostenpost gaat. Hieruit blijkt dat verduurzaming werk is voor vakspecialisten.

“Zorgvuldig huiswerk maken aan de voorkant scheelt altijd financiële ellende achteraf. De vakspecialisten van SportStroom kennen deze complexe materie tot achter de komma.”

Herkenbare situatie

“Netbeheerders leggen de kosten voor het vervangen van een kabel bij de, vaak een beetje achteraf gelegen, club neer. Voor clubs in een woonwijk draagt de netbeheerder die kosten zelf omdat zij dat als hun maatschappelijke taak zien.”

“De situatie zoals bij ATC Buiten is helaas herkenbaar”, stelt Robert den Ouden, directeur van SportStroom. “Alleen al dit jaar hebben wij drie clubs aan de lijn gehad die met precies zo’n strop zitten. Kabelkosten moeten altijd worden meeberekend anders ontstaat een veel te rooskleurige terugverdientijd.

Weeffout netbeheerders

SportStroom vindt juist dat de sportclubs maatschappelijk opereren. Het huidige beleid van netbeheerders werkt remmend op de verduurzaming van de clubs en daarom probeert SportStroom deze drempel bij hen weg te nemen.

Elke club die de kosten voor vervanging van een kabel zelf moet ophoesten, roeit achteruit. Deze weeffout in het denken van netbeheerders moet er dus uit zodat clubs kunnen doorpakken met verduurzaming.

Salderen of niet

Sportclubs die zonnepanelen willen gaan plaatsen houden vaak geen rekening met hun type aansluiting. Omdat de opbrengst per kWh bij grootverbruikers veel lager is, mag men niet salderen. Het gevolg is onacceptabele terugverdientijden.

Ga als club eerst besparen, dan naar kleinverbruik en begin daarna pas aan zonnepanelen. Probeer als club nooit meer op te wekken dan er wordt verbruikt, want terugleveren levert veel minder op dan zelf gebruiken.

Zekerheid van inkomsten

Een SDE+ subsidie geeft grootverbruikers 15 jaar lang de zekerheid van een vast bedrag van 8 tot 10 cent per opgewekte kWh. Deze vergoeding, plus de contractprijs van de energieleverancier, levert doorgaans wel een haalbare businesscase op.

“Een SDE+ subsidie levert bovendien zoveel zekerheid op aan de inkomstenkant, dat een externe financier veel sneller geneigd zal zijn om in te stappen”, zegt Den Ouden.

De juiste volgorde

“Het is zaak om het verbruik zo veel mogelijk terug dringen, bijvoorbeeld door de toepassing van LED-sportveldverlichting. Laat je als club door professionals voorlichten en kijk naar het hele plaatje, ook naar toekomstige groei en/of krimp van de club.

