Vv Schalkwijk viert na jaren haar verduurzaming

Vv Schalkwijk vierde op 29 juni de verduurzaming van de club. Partner Sportief Opgewekt plaatste 48 zonnepanelen op het dak en verving in de kantine en langs het veld de verlichting door energiezuinige LED-verlichting.

Vv Schalkwijk is nu stroomneutraal en stoot jaarlijks 12.500 kg minder CO₂ uit. Daarnaast kon de club twee extra masten plaatsen door de installatie van LED-veldverlichting.

Langgekoesterde wens

Met de vernieuwing van de verlichting om het trainingsveld, ging een langgekoesterde wens van de club in vervulling. Vv Schalkwijk betrekt haar leden en bezoekers graag bij de verduurzaming van de club.

Zo hangt in de kantine een scherm waarop de leden de opwekking van de zonnepanelen kunnen aflezen. Daarnaast konden de bezoekers tijdens het jaarlijkse Buurttoernooi van het afgelopen weekend, meer over verduurzaming opsteken.

Mooi verduurzamingsproject

Voorzitter Ton Vernooij kijkt terug op een mooi project. “Wij zijn zochten al vele jaren naar een manier om de veldverlichting op het trainingsveld op peil te brengen. Dat lukte ons jarenlang niet omdat wij onze stroomkabel al maximaal benutten.”

“Maar in 2017 kwamen wij met Sportief Opgewekt in contact. In een samenwerking wisten wij het zo te regelen dat wij, naast goede veldverlichting, nog meer voordeel konden behalen.”

“Nu hebben wij niet alleen goede veldverlichting maar wekken wij zelf via onze 48 zonnepanelen alle stroom op. Die hoeven wij niet meer te kopen dus dat is een mooi voordeel voor de clubkas.”

