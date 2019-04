Vv Ruurlo verduurzaamt accommodatie voor 80 mille

Vv Ruurlo zoekt al even naar de beste manier om haar accommodatie te verduurzamen. Het resultaat hiervan is aan het clubbestuur en het bestuur sportpark ’t Rikkelder gepresenteerd en goedgekeurd.

“De plannen vragen een forse investering en veel werk van de leden. Daarom vragen wij hen de plannen op 15 april te steunen”, stelt vv Ruurlo voorzitter Henry Meutstege.

De groene club

De KNVB heeft vv Ruurlo eind 2017 al geselecteerd als deelnemer aan een verduurzamingspilot. Aan dit project ‘De groene club’ doen nog 19 andere voetbalclubs uit Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland mee.

Vooral de kosten van veldverlichting en de kleedkamers van buitensportclubs zijn hoog. Dit project richt zich met name op de plaatsing van zonneboilers, LED-verlichting en zonnepanelen.

Op termijn energieneutraal

Vv Ruurlo wil met de geplande maatregelen op termijn energieneutraal worden. De club wil helemaal zelfvoorzienend worden door alle energie zelf op te wekken.

“Wij willen in elk geval één van drie energiebesparende maatregelen realiseren”, zegt Meutstege. “Vv Ruurlo wil een bijdrage leveren aan zowel de verduurzaming van het sportcomplex als aan de verbetering van het milieu.”

Vv Ruurlo start met LED-verlichting

De club moet zo’n 80 mille investeren om elk jaar 10.000 euro te besparen. En daar is de rijkssubsidie dan al van af. Meutstege: “Wij moeten de beste volgorde van de investeringen aanhouden.

De Groene Club adviseert om éérst te investeren in LED-verlichting en zonneboilers. De club kan het beste pas daarna verder gaan met het zelf opwekken van energie via zonnepanelen. De club gaat in elk geval eerst investeren in LED-veldverlichting omdat dit onmiddellijk een besparing van bijna 6.000 euro oplevert.

Subsidie

“Wij hebben samen met FC Eibergen subsidie aangevraagd bij de gemeente Berkelland en wij krijgen beide 10.000 euro ondersteuning. Bovendien zegde het Fonds 1819 ons al een bijdrage van 5.000 euro toe. Wij kunnen gelukkig ook 25.000 euro vrijmaken uit onze eigen reserves.”

