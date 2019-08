Vv RKHBS heeft het eerste Limburgse energiecertificaat

Vv RKHBS in Heerlen heeft het eerste energiecertificaat van Limburg in ontvangst genomen. De club kreeg het certificaat uitgereikt door wethouder Charles Claessens van de gemeente Heerlen.

Het energiecertificaat van RKHBS toont aan hoeveel moeite de club heeft gedaan om het clubhuis te verduurzamen.

Verantwoord verduurzamen

Heerlen biedt haar sportclubs hulp aan via het programma ‘Verantwoord verduurzamen’. Voormalig voorzitter André Scheffer begeleidde de club. “Naast de verbeteringen aan het gebouw bespaart RKHBS ook op de manier waar je het gebouw gebruikt. Wanneer zet je bijvoorbeeld de koeling of de verwarming aan? En hoe informeer je als club de leden over energieverbruik?”

Niveau 2 voor RKHBS

Vv RKHBS kreeg van de gemeente een ‘niveau 2’ beoordeling, wat betekent dat de vereniging goed op weg is. “Onze club verduurzaamt al op meerdere aspecten. Er liggen al zonnepanelen op ons dak en wij passen nu de binnenverlichting aan”, zegt bestuurslid Bert Theunissen.

“Na de audit weten wij welke onderdelen wij moeten aanpakken om niveau 1 te bereiken. Daarvoor moeten wij o.a. het energieverbruik gaan bijhouden en het afval op en rond de club gaan opruimen. Wij gaan ook meer leden bij het verduurzamen van het gebouw betrekken.”

Certificaat is een groeimodel

Wethouder Claessens legde uit dat het energiecertificaat een groeimodel is. “De gemeente bezoekt elke club jaarlijks om te bespreken of alles nog onder controle is. Heerlen bekijkt ook of de adviezen zijn opgevolgd en of er nieuwe ontwikkelingen zijn. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of de club naar een hoger niveau is gegroeid.”

Huis voor de Sport Limburg

Het programma ‘Verantwoord verduurzamen’ is een initiatief van Huis voor de Sport Limburg. Deze organisatie voert het programma uit in opdracht van de gemeente Heerlen.

Het HvdSL brengt bij clubs het potentieel om te besparen aan het licht. Daarbij kijkt het Huis o.a. naar het gebouw, de installaties maar ook naar de gebruikers.

