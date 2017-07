Kamp informeert Kamer over toekomst saldering

Minister Henk Kamp heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomst van saldering. Zo stelt hij vanaf 2023 een subsidie voor op de teruglevering van zonnestroom of op de investering in panelen.

Medio december 2016 werd al een motie aangenomen om de huidige regeling voor saldering te continueren. Of om deze te verbeteren t/m 2023.

Besluit

PwC stelde al eerder het rapport ‘De historische impact van salderen’ op. En ECN onderzocht wat mensen motiveert of hindert bij het al dan niet kopen van zonnepanelen. Minister Kamp gaf hierna aan, in het voorjaar het besluit over de toekomst van saldering te willen nemen.

Geen netproblemen

De resultaten van dit onderzoek heeft Kamp nu naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met zijn advies over de saldering. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat de huidige regeling tot 2023 geen problemen zou moeten opleveren.

Snel duidelijkheid

In de brief pleit Kamp ervoor om snel aan te geven op welke manier particulieren na 2023 bij de keuze voor zonnepanelen kunnen worden gestimuleerd. Hij denkt dan aan 2 varianten:

– een subsidie op de teruglevering van zonnestroom. Bij deze optie zou de salderingsregeling worden afgeschaft en vervangen door een subsidie per opgewekte kilowattuur zonnestroom. Of;

– een investeringssubsidie. Ook hierbij zou de salderingsregeling worden afgeschaft maar worden vervangen door een éénmalige subsidie op het moment van de aanschaf van zonnepanelen.

Slimme meter

Kamp stelt wel dat de uitrol van de slimme meter noodzakelijk is. De kleinverbruiker moet over een meter beschikken die terug geleverde en afgenomen elektriciteit afzonderlijk kan meten. Naar verwachting beschikt op 1 januari 2020 al zo’n 80% van de huishoudens over zo’n slimme meter.

Investeringszekerheid

Kampt is nu de opties voor de toekomst van saldering en de overgangsregeling aan het uitwerken. “Het tijdelijk laten doorlopen van de huidige regeling biedt zekerheid. En deze zal dus ook niet tot problemen met het elektriciteitsnet leiden”, zo verklaarde minister Kamp.

Follow @Allesportzaken