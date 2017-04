Provincie en Sport Fryslan gaan 100 sportclubs verduurzamen

Sport Fryslan gaat sportclubs helpen met de verduurzaming van hun clubhuis. De Provincie Fryslan, De Fryske Marren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hebben daarom gevraagd. Hiermee kunnen alleen al in deze drie gemeenten, meer dan 100 clubs verder worden geholpen.

TV NOMI Op 20 april as. vindt in Sneek bij‘Win(st) met energie’ plaats. Daar krijgen bestuurders van sportclubs advies over hoe zij het energieverbruik van hun club het beste kunnen verminderen.

Prima resultaten

Bij het beperken van hun energieverbruik is de eerste gedachte van een bestuur vaak: LED en zonnepanelen. Maar ook met een paar simpele ingrepen is vaak al een prima resultaat te bereiken. Het is echter de taak van SportStroom om àlle economisch zinvolle opties voor een club in kaart brengen. De afgelopen 12 jaar hebben al zo’n 3.000 clubs uit het hele land gebruik gemaakt van de kennis van dit bedrijf.

Mooie financiële regelingen

Er zijn voor sportclubs allerlei mooie regelingen bedacht. Maar het is vaak even een dingetje om precies te weten hoe een club een aanvraag moet doen. Ook hierover komen op de 20ste april in Sneek een paar specialisten aan het woord. Een bestuurslid van TV NOMI zal dan ook uit de doeken doen hoe de club het energieverbruik in de tennishal heeft verminderd.

Landelijke aanvraag voor subsidie

In Fryslan beheren nu zo’n 450 sportclubs zelf hun clubhuis. Via een regeling van VWS kunnen de clubs voor investeringen in besparingen maximaal 30% subsidie krijgen. In januari 2018 start voor de clubs een nieuwe ronde om subsidie aan te vragen. En er mag elk jaar niet meer dan 125.000 euro subsidie per club worden aangevraagd.

Sport Fryslan wil clubs versterken

Sport Fryslan is met dit project gestart om de clubs te versterken. Maar ook om de clubs veel meer toekomstbestendig te laten worden. En dat kan mede door hen goed te laten profiteren van de bestaande subsidies. Clubbestuurders moeten er wel rekening mee houden dat het wat tijd kost om hun aanvraag goed voor te bereiden.

