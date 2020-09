Sportclubs in Etten-Leur krijgen 985 zonnepanelen

Acht sportclubs in Etten-Leur krijgen binnenkort zonnepanelen op hun daken. BINK Solar in Sprundel gaat er in totaal 985 neerleggen. Het bedrijf kwam als beste uit de aanbesteding en kreeg de opdracht.

Vier van de acht clubs laten ook hun veldverlichting vervangen door LED-verlichting. Van alle inschrijvingen had BINK Solar de beste papieren voor de installatie van zonnepanelen. Het bedrijf zal de 985 panelen het komende half jaar gaan plaatsen.

Edwin Mathijssen, penningmeester vv Internos, is enthousiast. “De gezamenlijke aanpak en de hulp van de gemeente was succesvol. Wij zetten hiermee een flinke stap voor de verduurzaming van lokale sportverenigingen.”

Het project draagt fors bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Etten-Leur. Zodra de zonnepanelen hun werk doen, besparen zij jaarlijks ruim 132 ton CO2. Zij moeten gezamenlijk zo’n 288.000 kWh groene stroom produceren. “Dat is ongeveer hetzelfde als het verbruik van 80 huishoudens. Een mooie stap dus richting een klimaat neutrale gemeente in 2050”, stelde sportwethouder Kees van Aert.

Het is de wens van het Internos bestuur om verder te gaan dan alleen verduurzaming van het sportcomplex. “Wij willen dat onze leden hier ook van profiteren”, zo stelde Mathijssen. Ook de besturen van de andere sportclubs in Etten-Leur zijn daar voorstander van. “Wij vinden dat iedereen toegang moet krijgen toto betaalbare en duurzame energie.”

