Verduurzaming ODC Boxtel fase 1: zoek de zon op

De verduurzaming van ODC Boxtel werd bittere noodzaak. Dus laat de club na veel wikken en wegen zonnepanelen installeren op beide sportparken. Zo is de club met 329 panelen in één klap zelfvoorzienend.

De spelers douchen na de training en wedstrijden op Molenwijk én Wagenaars volop. Dat kost een pak en daar komen de kosten voor de veldverlichting en verwarming nog bij.

Kosten drukken en verduurzamen

“Als klap op de vuurpijl moesten we ook nog eens btw gaan betalen. Dat scheelde ons dus nog eens 21%. Hoog tijd om te onderzoeken hoe wij de kostenstijging konden stoppen”, aldus Mark van der Steen van de club. “De kosten drukken en verduurzamen, dat was het idee. Maar ook dat kostte natuurlijk weer een berg geld.”

Drie dubsidiepotjes

De stichting riep de hulp in van experts van de Rabobank. “Wij onderzochten de mogelijkheden en vooral ook waar wij subsidiepotjes konden vinden. En dat is gelukt.” ODC kreeg steun van de gemeente Boxtel en van een fonds van de Rabobank. “En wij kregen ook hulp uit de landelijke BOSA-subsidiepot.”

Eerst wilde de club in park Molenwijk 148 panelen op het dak van de de zittribune hebben. Maar dat ging niet vanwege de bomen om de tribune. Dus is voor het dak van de sta-tribune gekozen. Als die er is, schijnt de zon daar de hele dag op. Op sportpark Wagenaars ligt de kantine hele dag in de zon dus daar komen 181 panelen te liggen.”

LED-verlichting rond de speelvelden

Vanaf begin april start de verduurzaming ODC Boxtel met het plaatsen van de zonnepanelen. Een klus die naar verwachting ongeveer een week gaat duren. Vv ODC wil op de langere termijn nog meer gaan besparen. Zo moet er LED-verlichting in de masten rond de velden komen. “Maar dat is iets van later zorg, eerst deze klus maar eens klaren”, zo besluit Van der Steen.

