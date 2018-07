Verduurzaming geen prioriteit bij Limburgse sportclubs

Limburgse sportclubs zijn vrijwel niet bezig met verduurzaming van de accommodaties. Dat concludeert de provincie Limburg die hiernaar onderzoek heeft laten doen.

Het blijkt dat clubs niet of nauwelijks met duurzaamheid bezig zijn. Zij hebben namelijk andere prioriteiten, zoals het op peil houden van hun ledenbestand.

Lagere energierekening

Bestuurders geven aan dat zij wel ­interesse hebben in verduurzaming. En met name als de energierekening daardoor lager wordt en/of de club geld kan verdienen met het zelf opwekken van energie. Maar de ­investeringen die hiervoor nodig zijn, kunnen veel clubs niet betalen. En van de financieringsmogelijkheden die er zijn, zijn ze vaak niet op de hoogte.

Weinig animo voor regelingen

Ook is onderzocht of clubs belangstelling hebben voor regelingen om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of beter te isoleren. Limburg stelde al een duurzaamheidssubsidie beschikbaar o.a. voor sportverenigingen, maar van alle aanvragen is slechts 10% afkomstig van sportclubs. En ook voor een landelijke regeling bestaat vanuit Limburgse sportclubs maar weinig animo.

Lokale energiecoöperatie

Ook andere hulp en verdienmodellen, die verduurzaming van clubs aantrekkelijker zouden moeten maken, zijn onderzocht. Zo bleek in Limburg het opzetten van een lokale energie coöperatie een succes te zijn. Hierin konden omwonenden, leden en bedrijven aandeelhouder worden. Zo’n opzet is volgens de onderzoekers organisatorisch (te) gecompliceerd voor de vrijwilligers van een club.

Fonds voor Limburgse sportclubs

Het wordt de provincie aanbevolen om voor Limburgse sportclubs een fonds op te richten. Hieruit zouden leningen kunnen worden verstrekt tegen een lage rente. Maar of zo’n fonds er ook komt is nog onduidelijk.

Gedeputeerde duurzaamheid, Bob Ruers, heeft wel aangegeven aan een plan te werken. “Het college ziet potentie in gebruik van het dakoppervlak voor het opwekken van duurzame energie in Limburg. Wij onderzoeken nu welke modellen en partners kunnen bijdragen in het beter benutten hiervan.”

