GLTV de Mast vol lof over ondersteuning van SSNB

In 2017 besloot de gemeente Geldrop-Mierlo om sportclubs te helpen met verduurzamen. Clubs die hiervoor open stonden, zoals GLTV de Mast in Geldrop, kwamen in aanmerking voor een energiescan en ondersteuning.

SSNB GLTV de Mast is vol lof over de hulp die de tennisclub kreeg vanvoor het aanvragen van subsidie. De club heeft vrijwel de maximale subsidie van de gemeente ontvangen.

Duurzaamheidsplan

De energiescans bij de lokale clubs werden uitgevoerd door Het Energiebureau in Eindhoven. Deze scans vormden al in 2017 de basis om een concreet duurzaamheidsplan per accommodatie op te stellen.

Het Energiebureau leverde gedetailleerde rapporten aan met een verduurzamingsadvies per sportclub. De gemeente wilde vorige jaar een concreet en werkbaar plan voor alle accommodaties die waren bezocht. Inclusief inschatting van de benodigde financiering.

Begeleiding is noodzakelijk

Miriam van Moll, regiocoördinator bij SSNB, begeleidde de realisatie van de verduurzaming van de clubs in opdracht van Geldrop-Mierlo. “Wij weten uit de praktijk dat de clubs zonder begeleiding verduurzaming toch onvoldoende doorpakken.

Sportclubs worden gerund door vrijwilligers en bij hen ontbreekt vaak toch de tijd en kennis. Bovendien denken zij bij verduurzaming direct aan grote investeringen. Daardoor krijgt dit thema te vaak geen prioriteit. Maar door betere begeleiding zetten de clubs die extra stap vaak wel.”

Renovatie paviljoen

Joop Hendricx is lid van de bouwcommissie van GLTV de Mast in Geldrop. En hij is erg te spreken over de betrokkenheid van SSNB. “Wij zijn bezig met renovatie van ons paviljoen dat in 1972 is neergezet. Wij willen het clubhuis graag weer helemaal up-to-date hebben.”

“En daarbij is verduurzaming een belangrijk aspect. “Samen met SSNB hebben wij zowel het advies van Het Energiebureau besproken als ook de subsidiemogelijkheden.

Altijd bereikbaar

“Wij zijn met name goed bijgestaan bij het verkrijgen van subsidie van de gemeente. SSNB was voor vragen, adviezen en steun altijd bereikbaar en de samenwerking was echt heel plezierig. Eigenlijk precies zoals het hoort. En het resultaat was dat GLTV de Mast vrijwel de maximale subsidie van de gemeente kreeg.”

