Drentse sportclubs wordt drie keer tegengewerkt

Drentse sportclubs zijn het helemaal zat. Zij willen duurzaam energie opwekken via zonnepanelen. Maar inmiddels wordt bijvoorbeeld de Stichting Sportvoorzieningen Wijster op drie manieren tegengewerkt.

De SSW beheert een sporthal, kantine, voetbalclubhuis en lichtmasten. Via het project ‘de Teller Op Nul’ wil de SSW 288 zonnepanelen op het dak van de sporthal leggen.

Drentse sportclubs kunnen domweg niet

Die panelen kunnen alle energie opwekken die het park nodig heeft. “Ook kunnen wij dan van het gas af”, stelt SSW-voorzitter Johannes Bos. De SSW wil dus wel graag verduurzamen maar kan dat domweg niet. Wij lopen nu namelijk al tegen drie problemen aan:

1 geen capaciteit op het netwerk

In grote delen van Drenthe kan geen zonne-energie meer worden teruggeleverd. Het net van Enexis en Tennet zit namelijk vol. Dat is een probleem voor veel (midden) Drentse sportclubs. “En als wij vijf jaar moeten wachten op capaciteit, dan kan ons plan de ijskast in “, aldus Bos.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft minister Eric Wiebes hierover een brandbrief gestuurd. Hij vindt dat de netbeheerders maar andere oplossingen moeten bedenken. “Je zou sportclubs ook voorrang kunnen geven bij toelating tot het netwerk”, oppert Statenlid Peter Zwiers.

2 de salderingsregeling

Via de salderingsregeling kunnen Drentse sportclubs hun opgewekte stroom aan het net verkopen. Bos: “De afschaffing van die regeling is funest voor de clubs. In de zomer is er veel zon maar wordt er weinig gebruikt. Het is dan lang licht dus hoeven de lichtmasten niet aan. En in de winter is het precies andersom.” Minister Wiebes verlengde de salderingsregeling met een jaar omdat hij inziet dat er geen alternatief is.

3 subsidie achteraf

Het probleem zit ‘m in ‘achteraf’. “De btw-teruggave van de aanschaf van zonnepanelen verdwijnt. Daar komt subsidie voor in de plaats”, zegt Statenlid Zwiers. “Voor de meeste Drentse sportclubs die pas achteraf subsidie kunnen aanvragen, is het onduidelijk of zij die ook krijgen. Maar zij moeten wel voorfinancieren.”

Absurd

Voorzitter Bos vult aan. “Wij lopen het risico dat bij achteraf aanvragen de subsidiepot leeg is. Dat is niet verantwoord als je zoals wij, 3 ton moet investeren.” Zwiers: “Clubs moeten en willen best verduurzamen om de energielasten te drukken maar wat er nu allemaal gebeurt is absurd.”

