Verduurzamen sportclubs via RVO subsidieregeling 2018

Op 1 januari 2016 is de EDS subsidieregeling voor energiebesparing in het leven geroepen. Sportclubs en -stichtingen die verduurzamen om energie te besparen, worden beloond voor hun inspanningen.

RVO subsidie Voor investeringen in energiebesparing en verduurzaming stelt debeschikbaar. Het budget dat hier jaarlijks voor is gereserveerd bedraagt 6 miljoen euro.

Wat levert het op?

Natuurlijk levert energiebesparing op termijn een lagere energierekening op. Maar dat vraagt eerst wel een goed beeld van het huidige verbruik en de kosten. Daarna moet goed worden bekeken of de bereidheid er wel is om aanpassingen te doen. Maar als die er is, dan kan dat de club aardig geld opleveren.

De beperking van de CO2-uitstoot is een hoofdpunt in het Energieakkoord. De EDS regeling stimuleert duurzaam energiebeleid om het energieverbruik en de CO2 uitstoot in Nederland terug te dringen. Voor een groener en beter beleid, ook bij sportclubs.

Pilot Noord-Brabant

Noord-Brabant werkt samen met Sportservice Noord-Brabant (SSNB) al aan een pilot om 50 accommodaties in de provincie te verduurzamen. Eerst worden zogenaamde energiescans uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om te verduurzamen.

Hiervoor wordt samengewerkt met gemeenten, sportclubs, ondernemers en energie coöperaties. De belangrijkste aandachtspunten in de scans zijn isolatie, LED verlichting, zonnepanelen en het vervangen van oude apparatuur.

De activiteiten in Brabant zijn een schoolvoorbeeld van hoe lokale samenwerking kan lonen. SSNB houdt zich met name bezig met het inzetten van de juiste experts op het gebied van scans, offertes en financiering. En bedenk goed dat kleine aanpassingen al veel resultaat kunnen hebben.

Aan de slag met verduurzamen

Sportclubs en -stichtingen die aangesloten zijn bij NOC*NSF kunnen in aanmerking voor de EDS subsidieregeling. Vanaf 2 januari 2018 om 09:00 uur kunnen zij nieuwe aanvragen indienen bij de RVO. Maar wees er snel bij want het aantal aanvragen zal ook in 2018 weer aanzienlijk groter zijn dan kan worden toegewezen. Het kan nuttig zijn om voor het doen van een aanvraag deskundige hulp in te roepen.

