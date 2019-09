Nul op de meter Tennis- en biljartcentrum Amstelveen

Met de nul op de meter is Tennis- en Biljartcentrum Startbaan het eerste duurzame sportpark in Amstelveen. Het centrum bereikte deze mijlpaal na het doorlopen van een groot verduurzamingsproject.

Het belangrijkste onderdeel van het project was de vervanging van de baanverlichting door LED-armaturen. Zowel de binnen- als de buitenverlichting zijn onder handen genomen.

Nul op de meter

Maar ook de koelinstallaties in de keuken zijn vernieuwd en is een slimme warmteregeling van de biljarttafels geïnstalleerd. Het verbruik van elektriciteit is door dit project zeker gehalveerd. De installatie van zo’n 400 zonnepanelen op de daken compenseert de rest van het verbruik volledig. Daarmee is het centrum geheel zelfvoorzienend en is het complex nu volledig ‘de nul op de meter’.

Diverse subsidieregelingen

Het Tennis- en biljartcentrum Startbaan is al in 2017 geprivatiseerd. Sindsdien runnen vrijwilligers het beheer van het centrum. Voor de investeringen is een beroep gedaan op een aantal subsidieregelingen.

Het bestuur van het centrum deed hiervoor eerst een aanvraag bij de RVO Nederland. Daarnaast klopte het centrum aan bij de gemeente Amstelveen voor een bijdrage via de subsidie voor verduurzaming van sportaccommodaties.

Energie voor verbetering

Het project laat zien dat er, na de verzelfstandiging van het sportpark, bij de sporters veel energie is vrijgekomen. En die energie zetten zij in voor de verbetering en updaten van het park en het centrum.

“Dit project vloeit voort uit het beleid van de gemeente. De resultaten van de verduurzaming dienen hopelijk mede als stimulans voor andere parken en clubs”, aldus het bestuur.

Follow @Allesportzaken