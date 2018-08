Sv Gramsbergen op weg naar een gasvrij accommodatie

Sv Gramsbergen heeft de eerste stap gezet om een gasvrije sportvereniging te worden. INTU vervangt bij de club in drie stappen alle gasgestookte CV’s en boilers door duurzame alternatieven.

Eind augustus is bij sv Gramsbergen de eerste stap gezet. Het eerste resultaat is dat alle kleedkamers van de club nu al niet meer via aardgas warm worden gehouden.

Jarenlang dubben

SV Gramsbergen hikte al jarenlang tegen de hoge energielasten aan. De club berekende dat de gasrekening in de komende tien jaar ruim 100.000 euro zou bedragen. Maar na advies ingewonnen te hebben bij INTU wordt de gasrekening stapsgewijs teruggebracht naar 0 euro.

De oude gasboilers zijn al vervangen door geïsoleerde watervaten die worden verwarmd door middel van warmtepompen. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal de zuidkant van het pand worden opgeleverd en kan er worden gedoucht en verwarmd.

Het bedrijf INTU in Gramsbergen is gespecialiseerd in het gasvrij en energieneutraal maken van woningen. Daarvoor heeft INTU een techniek gepatenteerd waardoor verschillende energiebronnen optimaal met elkaar samenwerken.

Sportclub iets totaal anders

“Sportclubs zoals sv Gramsbergen verbruiken enorm veel energie en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee”, aldus Rudi Reinders van INTU. “Maar wij hebben al veel ervaring met het energieneutraal maken van woningen. Het energieverbruik van een sportclub reduceren blijkt echter totaal anders te werken.”

“In het merendeel van de projecten die wij uitvoeren verdienen onze opdrachtgevers hun investering binnen 10 jaar terug. Voor sv Gramsbergen moesten wij terug naar de tekentafel. De komende tijd gaan wij de installatie op afstand monitoren en verbeteren. Maar het is mooi dat de eerste ervaringen al zo positief zijn.”

