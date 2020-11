Energie-opslag vv Nieuw Buinen flink gesubsidieerd

De provincie Drenthe verleent vv Nieuw Buinen een subsidie van 41.400 euro. Hiervoor krijgt de club een energie-opslagsysteem waarin de opgewekte zonnestroom kan opslaan.

Met de bijdrage van de provincie Drenthe is het plaatje voor de verduurzaming van vv Nieuw Buinen gered. Powerfield helpt de club bovendien met de aanlegkosten en technisch advies.

Energie-opslagsysteem

VV Nieuw Buinen wil al geruime tijd haar sportcomplex verduurzamen. Te beginnen met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Maar toen het plan goed en wel gereed was, bleek er geen capaciteit te zijn op het elektriciteitsnetwerk.

Daarop legde de provincie Drenthe in mei de casus van de club voor aan ‘de markt’. De vraag aan de bedrijven was om voor de club met een economisch rendabele oplossing te komen. Daarop reageerden maar liefst 21 partijen.

De bedrijven presenteerden oplossingen zoals waterstofproductie, energie-opslag en het starten van een energiecoöperatie. Na de eerste selectie bleven de drie meest kansrijke bedrijven over. Uiteindelijk viel, na de presentaties van de businessplannen, de keuze op het energie-opslagsysteem.

Steentje van ruim 40 mille

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is blij dat de club niet opgaf. En de provincie draagt een steentje van ruim 40 mille bij. Drenthe wil met het project kennis en ervaring opdoen om in vergelijkbare situaties toe te passen.

De club is de eerste die via deze energie-opslag de aansluitproblemen op het Drentse energienetwerk oplost. De zaak rond vv Nieuw Buinen was een voorbeeld van alles dat mis is met het Drenthe energienetwerk.

Energie-opslag vangt piekvraag op

Het energie-opslagsysteem is afkomstig van het bedrijf Iwell dat eind mei deelnam aan de marktconsultatie van de provincie. Het systeem vangt de piekproductie van de zonnepanelen op net zoals de piekvraag van de veldverlichting. Hierdoor kan de club de netaansluiting verkleinen. Hierdoor is er voor Enexis geen reden meer om de aansluiting van de zonnepanelen te weigeren.

