Duurzaamheidstour VSG voor gemeenten en sportclubs

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. Via een grote duurzaamheidstour wil ons land versneld sportaccommodaties energieneutraal en groener maken.

Duurzaamheidstour ondersteunt ook clubs

De ambitie is dat alle sportaccommodaties in 2050 CO2-arm zijn en dat clubs circulaire materialen gebruiken. Maar ook dat zij geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en de accommodatie klimaat adaptief is. Veel clubs verduurzamen hun vastgoed nu al en daarvoor is ook ondersteuning beschikbaar. Van financiering en subsidies tot monitoring en bestuursondersteuning.

Duurzaamheidstour helpt om route uit te stippelen

Om clubs te helpen om aan de slag te gaan, start binnenkort de duurzaamheidstour. Hiervoor staan in het hele land 27 bijeenkomsten gepland. In deze tour neemt de VSG een kijkje achter de schermen van een accommodatie die al is verduurzaamd.

Clubs krijgen informatie over de Routekaart verduurzaming sport en de lokaal beschikbare ondersteuning. Maar ook de aanpak van andere gemeenten komt aan de orde. Bestuurders kunnen met hulp van de experts, voor hun clubs ook hun eigen route naar verduurzaming uitstippelen.

VSG, RVO, NOC*NSF en SWS

De duurzaamheidstour is dus bedoeld voor gemeenten en verenigingsondersteuners die in de weer zijn met het verduurzamen van accommodaties. Het is aan een aantal experts om deze bijeenkomsten te gaan verzorgen. Op het programma staan o.a. bijdragen van de VSG en het Kenniscentrum Sport. Maar ook de RVO licht de kansen en verplichtingen toe.

NOC*NSF komt vertellen welke ondersteuning zij clubs biedt rond de verduurzaming. De koepel laat gemeenten en clubbestuurders delen in hun ervaring met de verduurzaming van accommodaties. De stichting Waarborgfonds Sport (SWS) zal uiteen zetten welke mogelijkheden er zijn m.b.t. financiering en subsidiëring.

De eerste van 16 bijeenkomsten voor de zomervakantie, is al op 27 januari in Twente. De laatste bijeenkomst voor Zuid-Holland Zuid vindt plaats op 1 juli. In het najaar volgt een tweede ronde van bijeenkomsten.

