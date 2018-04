Platform voor verduurzaming van Brabantse sportclubs

In 2017 voerde de SSNB samen met de Stichting MOED, een pilot uit rond de verduurzaming van tientallen sportclubs. SSNB heeft nu van het energieteam van de provincie Noord-Brabant opdracht gekregen om deze pilot nog dit jaar op te schalen naar heel Brabant.

De keuze voor de SSNB vloeit voort uit het feit dat deze sportservice onafhankelijk en gespecialiseerd is in sport en bovendien de taal van de clubbestuurders spreekt.

Sneller verduurzamen

Door de vaak lokale aanwezigheid, weet de SSNB welke zaken er bij de sportclubs spelen. Daardoor kan snel met lokale partners worden geschakeld. Zo wordt sneller het doel van de provincie bereikt om sportclubs sneller te helpen bij het verduurzamen.

En met de centrale positie van sportclubs in de Brabantse samenleving, levert de SSNB indirect ook een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de particuliere sector. Want het voorbeeld van duurzame sportaccommodaties leidt tot meer bewustwording en actie van de achterban van de sportclubs.

Inventarisatie

De SSNB is gestart met een inventarisatie in 64 gemeenten in Brabant. In deze gemeenten wordt in kaart gebracht welke verbeteringen voor de sportaccommodaties er al zijn gestart. Ook wordt er gekeken naar de subsidies en financieringsmogelijkheden die clubs lokaal geboden krijgen.

Platform voor clubbestuurders

Vervolgens zal de SSNB in de zomer van 2018 een platform lanceren ter ondersteuning van clubbestuurders. Op dit platform staan de mogelijkheden voor verduurzaming en financiering. De SSNB legt dus hier dus een digitale verbinding tussen de clubs aan de ene kant en de gemeenten en leveranciers aan de andere kant.

Het platform is een centrale bron waar de Brabantse sport terecht kan voor hulpvragen rond verduurzaming. Of het nu gaat om een energiescan, informatie over financiering of de betrouwbaarheid van leveranciers of installateurs. Het platform gaat een passend antwoord geven op alle vragen die zich voordoen.

