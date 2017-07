SportStroom nu Philips partner in LED-verlichting

Vanaf juli is SportStroom officieel partner van Philips voor LED-verlichting. Beide partijen zijn ervan overtuigd elkaar goed aan te kunnen vullen bij de vervanging van conventionele verlichting bij clubs.

Philips selecteert haar partners met zorg. Clubs kunnen nu dus ook bij SportStroom terecht voor hun LED-veldverlichting. Een mooie uitbreiding van het toch al uitgebreide dienstenpalet.

Wens in de praktijk

Veel clubs willen graag over naar LED, o.a. vanwege de veel lagere kosten, de betere lichtkwaliteit en de ultra korte opstarttijd. Maar hoe gaat dat voor een sportclub nou in z’n werk? Hoe breng je zo’n wens in de praktijk, want er komt bij een vervanging nogal wat kijken. En ook financieel is een LED-installatie niet zo een, twee, drie geregeld. Een praktijkvoorbeeld:

Te groot voor een servet

De ambities van vv WDS ’19 in Breda liepen vast op de financiering van haar energieproject. Het project was eigenlijk ‘te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken’. Het bestuur had daarom moeite om een betaalbare financiering voor elkaar te krijgen.

Maar de ambitie bleef, dus klopte het bestuur bij SportStroom aan. Die verbeterde samen met de club de businesscase. Vervolgens verzorgde SportStroom de bemiddeling zodat de club toch een mooie financiering kreeg via de Triodosbank.

Veel dank verschuldigd

Maar daarmee hield de hulp niet op. SportStroom zorgde ook voor de contacten met de leveranciers van de zonnepanelen en de LED-verlichting. Voorzitter Tim Jongbloed van WDS ’19: “Wij hadden onze ambities niet waar kunnen maken zonder SportStroom. Onze clubs is het bedrijf daarvoor veel dank verschuldigd.

Niet de enige

WDS ’19 liep vast en kon worden vlotgetrokken. En de club was daarmee echt niet de enige. Er zijn veel meer voorbeelden van clubs die zich met succes door SportStroom aan de hand hebben laten nemen. Kleine en grote clubs.

