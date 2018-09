SportStroom neemt SVN ’69 rompslomp uit handen

De Drentse voetbalclub SVN ’69 wilde de overstap maken naar een duurzame en groene vereniging. Om dat vanaf het begin goed te doen, riep de club de hulp en expertise in van SportStroom.

In 2017 vond het SVN bestuur het hoog tijd worden om te verduurzamen. Dus nam de club direct contact op met SportStroom , om via een energiescan de kosten in kaart brengen .

Dure ijsvrieskist

SportStroom werd aangesteld als uitvoerende partij en attendeerde SVN op de mogelijkheid de energiescan door Drenthe Sport Duurzaam gesubsidieerd te krijgen. Daarna ontfermde het bedrijf in Drachten zich ook over de subsidie-aanvragen en de installatie van o.m. de nieuwe LED-veldverlichting.

Uit de scan bleek SVN ’69 jaarlijks zo’n 13.000 euro energie te verbruiken. “Bijvoorbeeld via de ijsvrieskist. Die kostte ons 300 euro per jaar aan stroom, terwijl wij maar voor 180 euro aan ijsjes verkochten”, vertelt voorzitter Jaap van der van Niet.

Zonnepanelen en LED-verlichting

Het clubbestuur presenteerde al in november 2017 haar wensen en ideeën. En al in februari van dit jaar werden dankzij subsidies, 60 zonnepanelen op het dak van het clubhuis geplaatst. De opgewekte stroom heeft na een half jaar al zo’n 2.000 euro opgeleverd.

SVN ’69 had oude veldverlichting met lampen die lang van tevoren aan moesten. Maar dat probleem is over want de nieuwe LED-verlichting kan zo aan en uit worden gezet, via een handige app. En binnenkort plaatst SportStroom ook een nieuwe boiler met zonnecollectoren.

Het helpt

“Verduurzaming levert niet direct heel veel geld op maar het helpt zeker. En als de club de helft van de energiekosten bespaart, dan is dat voor ons al een mooi resultaat. Het gaat ons er ook om dat wij bezig zijn met duurzaamheid”, benadrukt Van der Niet.

“Wij willen niet ‘groen om het groen’ worden. Maar als je niets doet om kosten te besparen, dan besta je over een aantal jaren zomaar ineens niet meer. Wij willen dus aan de weg blijven timmeren en laten zien dat verduurzaming bij ons leeft en werkt.”

