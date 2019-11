BOSA-regeling zal dit jaar niet geheel benut worden

Via de voormalige EDS-regeling investeerden 1.500 clubs en 300 stichtingen in 2016 t/m 2018 zo’n 66 miljoen euro in verduurzaming. En de BOSA-regeling was in 2019 al goed voor een investering van 42 miljoen euro.

Sportclubs zullen over 2019 waarschijnlijk niet het hele budget van 80 miljoen euro benutten. V ia de BOSA-regeling is t /m 31 oktober circa 51,4 miljoen euro subsidie verstrekt.

Jaarrapport

Dit blijkt uit het ‘Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019‘. In dit rapport ligt de nadruk op:

– het schetsen van een uitgangssituatie;

– de identificatie van de voorlopige opbrengsten van het beleid en

– het bijeen brengen van kennis over dit thema.

Bevindingen

– Nederlanders zijn tevreden over de bereikbaarheid van sportclubs, de wandel- en fietspaden en andere beweegplekken;

– Uit scans blijkt dat de plaatsing van zonnepanelen en LED-verlichting voor clubs het meest rendabel is;

– Het gebrek aan geld is voor 47% van de clubs de belangrijkste reden om te stoppen met (meer) investeren in verduurzaming. Een andere remmende factor is het gebrek aan kennis of tijd bij het clubkader.

Onbekendheid BOSA-regeling

– Bij 846 aanvragen verstrekte het DUS-I t/m 31 oktober 2019 bijna 52 miljoen euro subsidie via de BOSA-regeling. De sportclubs zullen over 2019 dus niet het hele budget van 80 miljoen euro benutten;

– Slechts 1/3 van de clubs met een eigen accommodatie en/of kantine kent de BOSA-regeling. Dit, in combinatie met te weinig geld, verklaart het niet volledig benutten van het BOSA-budget door de clubs;

Bijna 800 miljoen naar sportaccommodaties

– Voor milieuvriendelijk beheer van sportvelden is via de SBIR 1.050.000 euro beschikbaar gesteld. Deze bijdrage moet bedrijven stimuleren om producten of diensten te ontwikkelen die onkruiden, schimmels en plagen kunnen tegengaan;

– Zo’n 74% van de gemeentelijke netto uitgaven aan sport komt nu ten goede van de accommodaties. De netto-uitgaven van gemeenten aan sportaccommodaties bedroegen in 2018 bijna 800 miljoen euro.

De eerste stappen zijn gezet om sport en bewegen een plek te geven in omgevingsvisies. Maar de meeste gemeenten moeten zo’n visie nog ontwikkelen.

