RKSV Boxtel wil in 2023 volledig energieneutraal zijn

Bij RKSV Boxtel (BOC voor insiders) laten ze er geen gras over groeien. Drie maanden na het allereerste contact met De Groene Club brandde de LED-verlichting al rond het kunstgrasveld. De club wil in 2023 geheel energieneutraal zijn.

“Op de lange termijn moet de club de kosten in de hand houden. Dus was de centrale vraag hoe wij konden besparen zonder leeg te lopen op de investeringen.”

Binnen twee jaar terugverdiend

RKSV Boxtel of BOC zoals de club in het dorp wordt genoemd, nam liet in 2017 een energiescan uitvoeren. En met de uitkomst daarvan ging het bestuur de boer op. Dankzij diverse gunstige regelingen kon BOC zo’n 90 procent (!) van de verduurzaming via subsidie financieren. Hierdoor heeft de club de investeringen binnen twee jaar terugverdiend.

In het onderhoudsplanning van de gemeente is RKSV Boxtel in 2023 aan de beurt. “Het dak gaat eraf en willen wij in één klap helemaal energieneutraal zijn. Maar natuurlijk wel zo dat iedereen altijd een warme douche heeft. Onze energiekosten (nu 22.000 euro per jaar) moeten in 2023 nul zijn.”

Aangenaam verrast

RKSV Boxtel schakelde De Groene Club in voor de uitvoering en de energiescan leverde al meteen handvatten op. “Wij zijn ambitieus maar wij missen de kennis en kunde. En als je over geld gaat praten moet je met een goed doortimmerd plan aankomen.”

Waarom bijvoorbeeld wachten tot 2023 met vervanging van de oude veldverlichting? Wij waren nogal verrast hoeveel subsidie die wij via de gemeente en de BOSA-regeling kregen. Dat bleek maar liefst 60 procent te zijn. Dankzij een meevaller op het onderhoud konden we de resterende 40 procent meteen investeren.”

Alle kennis in huis

Daarna ging het snel. Binnen no-time stonden de nieuwe LED-lampen rond de velden. Alleen al de verlaging van de kosten voor de netwerkaansluiting was 1.750 euro per jaar. Dat alleen was al zeer welkom omdat de kantine-inkomsten door corona ver achterlopen. De kosten komen uiteindelijk tussen de 2 en 3 ton uit.

“Wij willen dat het gebeurt maar we hebben wel De Groene Club nodig want zij hebben alle kennis in huis. Zij kennen precies de wegen. Wij leveren de cijfers aan en zij dienen de BOSA-aanvraag. Via hen ontvangen we waarschijnlijk meer subsidie dan we ooit zelf hadden kunnen regelen. Door onze kosten laag te houden, houden wij nu aantrekkelijke contributie- en kantineprijzen.”

Follow @Allesportzaken