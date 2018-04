Resultaten subsidieregeling EDS sportclubs over 2016

Steeds meer gemeenten en clubs nemen maatregelen om op energie en kosten voor het clubhuis te besparen. Daarbij maken zij vaak gebruik van de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (subsidieregeling EDS).

Bij gemeenten en sportclubs groet het bewustzijn om iets te doen aan duurzaamheid. Door veel clubs zijn daarvoor al de eerste stappen gezet met hulp van de subsidieregeling EDS .

Energieakkoord

De rol van gemeenten in de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei van 2013 is groot. Hierin hebben de ondertekenaars enerzijds afgesproken om te streven naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Anderzijds is de opwekking van hernieuwbare energie op grotere schaal een speerpunt.

40% van de clubs

Er is al veel geschreven over sportclubs en energiebesparing. Het Mulier Instituut publiceerde onlangs een factsheet over verduurzaming van de sportclubs. Hieruit blijkt dat meer dan 40% van de clubs al heeft geïnvesteerd in maatregelen voor verduurzaming.

Resultaten subsidieregeling

De subsidieregeling EDS is voorlopig vastgesteld voor 5 jaar en loopt van 2016 t/m 2020. Het doel is om energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie voor sportaccommodaties te stimuleren. De resultaten over het eerste jaar (2016) zien er als volgt uit:

• In 2016, het eerste EDS-jaar, was het aantal aanvragen voor de subsidieregeling EDS officieel 583;

• Van deze 583 aanvragen kwamen er 248 van voetbalclubs en 178 van tennisclubs;

• De hockeyclubs bleven enigszins achter met 35 aanvragen gevolgd door korfbal (22) en atletiek (17);

• Het gemiddelde bedrag dat per aanvraag bij de RVO werd ingediend is zo’n 11.000 euro en

• Ruim een derde van de 583 aanvragen had de installatie van zonnepanelen als doel.

Binnen vier dagen

Het tweede jaar van de subsidie regeling EDS was 2017. Met 500 aanvragen bleek het plafond van 6 miljoen euro, al binnen vier dagen na de openstelling te zijn bereikt. De gedetailleerde resultaten over de aanvragen in het afgelopen jaar zijn echter nog niet bekend.

Follow @Allesportzaken