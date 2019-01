Kantelende reclameborden langs veld RKSV Nuenen

Voetbalclub RKSV Nuenen heeft een regionale primeur. De club heeft zonnepanelen en CO 2 -filters op de reclameborden langs het hoofdveld laten plaatsen. Na het laatste fluitsignaal kantelen de reclameborden en wekken dan energie op en filteren de lucht.

De driekantige boarding van 50 meter lang wekt stroom op. Zodra het eerste op zondag thuis speelt, kantelen de borden en zien de toeschouwers de reclame van de sponsors.

Kantelsysteem van Softs

Sponsor BanBouw staat prominent op de borden. Het bouwbedrijf introduceerde deze sponsoring en neemt bovendien de huur op zich. Een vergelijkbaar kantelsysteem is ook al in gebruik bij vv Rijsoord.

Vincent Raessens van de sponsorcommissie denkt dat het systeem uniek is voor Brabant. Softs Nederland verhuurt het en de huuropbrengsten investeert het bedrijf weer in zonnepanelen op het dak van het clubhuis.

Stroom verkopen

De voetbalclub verplicht zich om de kostenbesparing op energie te herinvesteren in verduurzaming. “Wij gaan van het bespaarde geld meer zonnepanelen op het dak leggen. En als dat vol ligt, dan gaan wij de stroom verkopen”, stelt Raessens.

De subsidie die Softs krijgt gaat rechtstreeks naar de clubkas en hoeft niet geïnvesteerd te worden. Voor zover bekend is RKSV Nuenen, na vv Rijsoord, de tweede Nederlandse voetbalclub die deze kantelende reclameborden in gebruik neemt.

Interessant concept

De gemeente Nuenen is eigenaar van het complex van RKSV Nuenen. De gemeente vindt het prima dat de club deze reclameborden plaatst. Als het een succes is, overweegt wethouder Joep Pernot om het systeem ook bij andere clubs in Nuenen te introduceren.

“Wij hebben als gemeente een forse duurzaamheidsopgave. Dit is een interessant concept en als het goed werkt, kan de gemeente het misschien ook ergens anders toepassen.” RKSV Nuenen rekent zich nog niet rijk, maar hoopt wel dat door de energiebesparing de contributie niet hoeft te stijgen.

Follow @Allesportzaken