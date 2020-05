PAC Rotterdam installeert 164 zonnepanelen

Is dat duur, overstappen op energiebesparende maatregelen? Is het omslachtig of duurt het lang? Niet als je het PAC Rotterdam vraagt. Want binnen 6 maanden lagen er bij de club 164 zonnepanelen op het clubhuis.

PAC Rotterdam wekt nu per jaar 49.000 KWh energie op. Dat is voor de sportclub een grote stap naar een nog vitalere sportvereniging.

Vragen leden PAC Rotterdam

“PAC kreeg van de leden veel vragen over verduurzaming”, zegt bestuurslid Ron de Kruijff. “Wij gebruiken al LED-verlichting maar wij wilden nog verder verduurzamen. Dus gingen wij op zoek naar ‘groene kansen’ zoals de installatie van zonnepanelen.”

Via Rotterdam Sportsupport legde PAC contact met SportStroom in Drachten. Dit bedrijf helpt clubs van A tot Z clubs om te verduurzamen. In het najaar van 2019 overlegde het bestuur de eerste plannen aan de leden.

Die konden tegen een gereduceerd tarief een zonnepaneel adopteren. De club betaalde dan de rest van de investering. Op dit moment hebben al ruim 40 leden zo’n paneel aangeschaft. Een scherm in de kantine laat zien hoeveel vermogen er al is opgewekt.

Subsidies

PAC Rotterdam maakte voor de financiering gebruik van de landelijke BOSA regeling. Maar ook van de gemeentelijk ‘1/3 regeling’ en een subsidie van Zuid-Holland. Deze drie bronnen dekten samen 67.000 euro van de investering.

“Wij besparen nu per jaar zo’n 8.000 euro. In maximaal drie jaar hebben wij de investering naar verwachting terugverdiend”, zegt De Kruijff. “En de energie die we ’s zomers besparen, gebruiken wij ’s winters. De kosten die wij besparen investeren wij nu in andere doelen van de club.”

Kartrekker

In maart zijn de 164 panelen geleverd. Tussen het eerste idee en de installatie ervan zat zo’n zes maanden. De Kruijff: “Dat had nog wat sneller gekund maar je moet alles wel steeds netjes aan de leden voorleggen. Je moet alle vragen beantwoorden voor je de volgende stap kunt zetten.”

Een belangrijke tip van De Kruijff voor clubs die aan de slag willen met verduurzaming. “Zorg dat je, net zoals PAC Rotterdam, een kartrekker hebt. Iemand die verantwoordelijk is voor het project. Want het gaat niet vanzelf.”

