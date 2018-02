Obligatielening helpt Pinoké om snel te verduurzamen

Het bestuur van Pinoké heeft tijdens de meest recente ALV, goedkeuring gekregen om voor het project ‘Pinoké scoort met energie’ een obligatielening uit te geven van maximaal 240.000 euro.

Pinoké wil de club na de winterstop verduurzamen door rond alle LED verlichting te laten plaatsen. Dit geeft een veel betere verlichting en bespaart enorme op de energie kosten.

Obligatielening

Om de financiering voor dit project rond te krijgen, biedt Pinoke de (meer dan 2.000 ouders van) leden en donateurs een aantrekkelijke obligatieregeling aan. Deze is bedoeld als aanvulling op de subsidie en de sponsoring die de club al voor dit project krijgt.

Het project gaat door indien voor 15 februari a.s. 140.000 euro aan inschrijvingen binnen is. Als de lening wordt ‘overschreven’ (tot een maximum van 240.000 euro), dan zal dat geld gebruikt worden om bestaande leningen extra af te lossen.

Prospectus

Pinoké heeft voor deze obligatielening een prospectus laten opstellen. Belangstellenden kunnen één of meer obligaties van 1.000 euro per stuk kopen en deze voor 7 jaar aan de club uitlenen tegen 3% rente. Pinoké betaalt dan jaarlijks de aflossing en de rente. Via een financiële thermometer geeft de club de stand van zaken rond deze lening aan.

Deadline 15 februari

Om aan het begin van het nieuwe seizoen klaar te kunnen zijn, zal het bestuur op 15 februari de knoop gaan doorhakken. Het bestuur hoopt er daarom op dat iedereen snel een deelname aan de regeling via het digitale inschrijfformulier kenbaar maakt. Penningmeester Hein Siemerink is te allen tijde bereid om op deze lening een toelichting te geven.

Aanzienlijk duurzamer

Het bestuur vindt het een mooi vooruitzicht om Pinoké na de winterstop te laten scoren met energie besparende LED verlichting. Daarmee wordt de club aanzienlijk duurzamer en wordt het bovendien mogelijk om beter te trainen onder veel betere verlichting.

