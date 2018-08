Goedkope lening Moerdijk alleen voor sportclubs

“Het is niet zo zinvol om in Moerdijk ook andere dan sportclubs goedkoop een lening aan te bieden voor accommodatie verduurzaming.” Dat stelt BenW in een brief aan de gemeenteraad.

BenW van de gemeente Moerdijk geeft aan dat maar een klein aantal sportclubs in aanmerking komt voor een lening van de gemeente.

Duurzamer en toegankelijker

Sportclubs kunnen in 2018 tegen een laag rentepercentage een lening bij de gemeente afsluiten. Hiermee kunnen zij hun sportaccommodatie duurzamer, toegankelijker en veiliger maken. De clubs kunnen minimaal 2.500 en maximaal 50.000 euro lenen.

De clubs kunnen het geld bijvoorbeeld besteden aan zonnepanelen en LED-verlichting voor de velden en het clubhuis. Maar ook voor zonneboilers, vloerisolatie en koelinstallaties. Een voorwaarde is wel dat de accommodatie ouder moet zijn dan tien jaar en volledig in eigendom moet zijn bij de sportclub.

Niet veel zin

De raadscommissie Sociale Infrastructuur vroeg het college eind 2017 al of de regeling kon worden uitgebreid naar andere verenigingen. BenW hebben dat bekeken maar concluderen dat het niet veel zin heeft om het werkingsgebied uit te breiden.

“Wij hebben een steekproef gedaan onder de circa 440 niet-sportverenigingen en stichtingen in de gemeente. Daarvan bleek slecht 9% een eigen accommodatie te hebben en dat waren bovendien weer hoofdzakelijk scholen en stichtingen.”

Grote gebouwen

Deze organisaties beschikken over grote gebouwen. Het is dus maar zeer de vraag of de maximale lening van 50.000 euro dan toereikend is om veel maatregelen te treffen in het kader van duurzaamheid, toegankelijkheid en/of veiligheid.”

“Het verruimen van de regeling zal daarom niet zo veel uithalen”, stelt BenW. Het zou kunnen dat er toch kleine verenigingen of stichtingen met een maatschappelijk doel aankloppen. Ook al zouden zij niet voor de regeling in aanmerking komen, dan zijn wij toch bereid om te bekijken of zij een lening zouden kunnen krijgen.”

