Led verlichting langs het sportveld scheelt een pak

De meeste mensen zijn overdag bezig en sporten doorgaans na het werk. Dit vraagt van clubs om effectieve verlichting zodat iedereen ’s avonds ook lekker kan sporten. Het vraagt ook om led verlichting die geen hinder veroorzaakt en die prettig is voor de ogen.

Het lichtniveau rond amateurvelden is meestal wat lager dan van de BVO’s. Dat is omdat professionele wedstrijden vaak op TV te zien moeten zijn.

Led verlichting is goedkoper

Veel clubs zijn nog steeds niet van hun oude armaturen met gasontladingslampen af. Toch is het zeer de moeite om te investeren in led verlichting want de energiekosten van led zijn aanzienlijk lager. Clubs besparen per jaar al gauw zo’n 50%. Bovendien vraagt ledverlichting geen tijd om op te warmen. Spelers kunnen met dit licht altijd direct de banen of velden op.

Elke type sport een eigen lichtintensiteit

Led is flexibel en duurzaam. En een club kan een veld naar behoefte, en zelfs via dimmers, belichten. Led verlichting gaat wel zes keer zo lang mee als normale verlichting en heeft ook niet veel onderhoud nodig.

Ledverlichting is ooit voor de sport ontwikkeld. Maar het is wel zo dat elke type sport om een eigen belichting vraagt. Teams kunnen een training soms prima bij 75 lux afwerken. Maar voetbal amateurs hebben minimaal 130 lux nodig. En clubs moeten wedstrijden zelfs met 200 tot soms wel 500 lux belichten.

Subsidie led verlichting via BOSA of SPUK

Er zijn voor clubs goede regelingen om subsidie aan te vragen voor de aanschaf van led verlichting. Per 1 januari 2020 kunnen zij daarvoor de BOSA of de SPUK aanspreken. De BOSA-regeling is er echt voor de clubs. Een aanvraag kan vooraf maar ook na aanschaf van ledverlichting worden ingediend. De SPUK is er eigenlijk meer voor gemeenten die subsidie zoeken voor hun sportbedrijven.

De KNHB, KNLTB en de KNVB bieden clubs een kosteloze begeleiding aan, bijvoorbeeld via SportStroom. Dit is mogelijk door subsidie vanuit het Sportakkoord. Het doel is om binnen twee jaar zeker 300 clubs te helpen met verduurzaming.

