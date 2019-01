Kabelproblemen knelpunt voor verduurzaming clubs

In afgelegen gebieden zijn de stroomkabels te dun om de opgewekte zonnestroom af te voeren. In delen van Friesland, Groningen en Drenthe is het net vanwege deze kabelproblemen zelfs al ‘vol’.

De zo gewenste energietransitie , waarbij Nederland moet overgaan op groene stroom, dreigt te vast te lopen op de ‘hardware’. En dat is een niet snel op te lossen probleem.

Kabelproblemen

Het stroomnet transporteerde oorspronkelijk energie van de centrales naar de gebruikers. Maar de stroom is steeds vaker omgekeerd en de toename hiervan overtreft alle verwachtingen. En de kabels zijn in de wat meer afgelegen gebieden met minder aansluitingen, dunner dan in de ‘bewoonde wereld’.

Sportclubs liggen vaak op een wat afgelegen locatie dus zij willen natuurlijk eerst weten in hoeverre zij hun zonnestroom kunnen terugleveren voor zij gaan verduurzamen. Omdat wij in Nederland negen netbeheerders hebben, en er is niet één centrale kaart met daarop de knelpunten, is dat al een struikelblok.

Juiste stappen

SportStroom directeur Robert den Ouden adviseert clubs die wil gaan verduurzamen het volgende:

• leg geen panelen op het clubhuisdak zonder te weten of de opgewekte stroom kan worden teruggeleverd;

• reduceer liever eerst het huidige stroomverbruik. Vervang oude clubhuis- en veldverlichting door zuinigere LED-verlichting. Maar kijk ook naar het verbruik van energievreters zoals koel- en verwarmingsapparatuur;

• schakel indien mogelijk over van groot- naar kleinverbruik. De leverancier van energie is dan verplicht om te salderen. De club krijgt dan altijd een rekening voor de geleverde minus de terug geleverde energie.

Niet aangesloten

Door kabelproblemen valt nu al veel verduurzaming stil terwijl initiatiefnemers daarvoor vaak al subsidie hebben ontvangen. Netbeheerder geven sportclubs al regelmatig aan dat zij voor de teruglevering van energie, niet meer aangesloten kunnen worden.

De netcapaciteit is nu een probleem geworden dat de netbeheerders niet snel kunnen oplossen. Clubs die zich niet willen laten weerhouden, doen er goed aan om zich vooral eerst grondig te laten adviseren.

Follow @Allesportzaken