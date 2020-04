Investeren in zonnepanelen blijft nog aantrekkelijk

Ondanks de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023, blijft investeren in zonnepanelen winstgevend. Dat blijkt uit berekeningen van Milieu Centraal. Iemand die in 2023 panelen koopt investeert nog steeds slim.

Klimaatminister Erik Wiebes maakte onlangs de nieuwe regeling voor zonnepanelen bekend. Milieu Centraal berekende wat dat betekent voor nieuw te installeren zonnepanelen.

Hoe werkt de salderingsregeling?

Op dit moment mag iedereen die panelen heeft de teveel geproduceerde stroom terugleveren aan het net. En dat mag voor een aantrekkelijke prijs die ongeveer gelijk is aan de prijs die een consument betaalt voor stroom.

De overheid financiert het verschil tussen de werkelijke kosten voor stroom en wat de consument krijgt. Die regeling gaat vanaf 2023 op de schop want vanaf dan neemt de saldering elk jaar met 9% af.

En vanaf 2031 krijgt een eigenaar van zonnepanelen geen extra geld meer voor het terugleveren van zijn stroom. Door de afbouw van de salderingsregeling zal het investeren in zonnepanelen zich langzaam steeds iets minder snel laten terugverdienen.

Rendement

Iemand die in het verleden panelen kocht, verdiende die snel terug. Vervolgens kon iemand geld verdienen aan de energiebesparing én het geld van de salderingsregeling. Dat kwam volgens Milieu Centraal overeen met een rendement van 6%.

Als iemand nu in 2020, wil investeren in zonnepanelen, dan is dat rendement nog maar 4%. En koop je in 2023 panelen, dan is dat nog maar 3,5%. De terugverdientijd loopt van 7 jaar in 2020 op naar 8,2 jaar in 2023.

Meest voordelige optie

Branchevereniging Holland Solar is blij met de overgangsregeling die in lijn is met de wensen. “Dit is een behoedzame afbouw van de salderingsregeling. Hiermee wordt het eigen gebruik van zonne-energie de meest voordelige optie voor gebruikers. Wij verwachten dat mensen steeds beter met hun energieverbruik zullen omgaan. Bijvoorbeeld door het gebruik van thuisbatterijen.”

