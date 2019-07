Hellebrekers beheert al gasloze sportaccommodaties

Niet alleen bedrijven en huishoudens maar ook zwembaden en sportaccommodaties moeten van het gas af. Het bedrijf Hellebrekers ontwerpt, realiseert en beheert nu al gasloze accommodaties.

“Verduurzaming staat bij ons centraal. Als wij een accommodatie ontwerpen kiezen wij altijd de meest geschikte energiebron”, vertelt Marcel van den Berg van Hellebrekers.

Van routekaart naar energiebesparing

Sportaccommodaties moeten volgens het klimaatakkoord in 2050 CO 2 -arm zijn. In dat jaar moet de CO 2 -uitstoot met 95% gedaald zijn t.o.v. 1990. Daarvoor is een routekaart voor deze accommodaties gemaakt. Hierin staat hoe zij hun doelen kunnen halen. De RVO is hier nauw bij betrokken en Hellebrekers heeft geholpen met het opstellen.

Hellebrekers beheert De Roodloop

Als voorbeeld gaf Van den Berg de in 2018 opgeleverde accommodatie De Roodloop in Hilvarenbeek. Dit is een zwembad en sporthal onder één dak dat samen met bouwbedrijf Pellikaan is ontwikkeld. Het is een ‘all electric’ complex, dus zonder gas. Warmtepompen en pv-panelen op het dak leveren de energie.

“Zo’n accommodatie heeft veel energie nodig”, stelt Van den Berg. Vooral het zwembad elektrisch verwarmen was niet zo eenvoudig. En Hellebrekers is de komende 25 jaar verantwoordelijk voor het energieverbruik en het onderhoud.”

Bonus-malusregeling

Afspraken over het verbruik en het onderhoud zijn vastgelegd in een bonus/malus contract met de gemeente Hilvarenbeek. “Indien het complex meer energie verbruikt dan afgesproken, dan krijgt de gemeente van ons een korting”, vertelt Van den Berg. Via een monitoringssysteem hebben wij goed inzicht in het verbruik in het complex.

Om te stimuleren dat de gebruikers zuinig met de energie omgaan, hebben wij ook met hen afspraken gemaakt. “Zij moeten een goede huisvader zijn door bijvoorbeeld niet onnodig verlichting te laten branden. Als wij meer energie besparen dan was afgesproken, dan profiteren zij daar ook weer van. Wij delen de winst om samen zo min mogelijk energie te verbruiken.”

