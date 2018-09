HCWV heeft duurzaamste sportcomplex van Den Haag

Hockey Club Wateringse Veld (HCWV) is op sportief gebied misschien nog niet de hockeytop. Maar de club heeft in elk geval wel het duurzaamste sportcomplex van Den Haag.

Met steun van HDM en HCKZ werden begin deze eeuw HC Ypenburg en HCWV opgericht. De clubs groeiden als kool en boden de jongste jeugd de kans om dicht bij huis te hockeyen.

Ambitie

“HCWV heeft inmiddels 650 leden en heeft één van de duurzaamste hockeycomplexen van Nederland”, stelt architect Alfons Hams. Zijn hockeyende dochter is er 1 van deze 650.

De gemeente Den Haag wil van het Erasmusveld de duurzaamste wijk van Nederland maken. Dat was koren op de molen van stedenbouwkundige Hams. Bovendien paste deze ambitie goed bij de visie van de hockeyclub.

“Eén grote sportaccommodatie voor zowel voetbal en hockey bleek voor Vv SVH en HCWV een brug te ver. De clubs hebben daarom ieder plannen gemaakt voor hun eigen accommodatie.”

Duurzaam en multifunctioneel

De gemeente nam de aanleg van drie velden voor haar rekening en HCWV het clubhuis. Hams kreeg van het clubbestuur het mandaat om duurzaamheid terug te laten komen in het ontwerp van het clubhuis en de drie hockeyvelden.

De totale kosten bedroegen 2,65 miljoen euro. Daarvoor is nu een duurzame, multifunctionele accommodatie neergezet. Het clubhuis kent een energiebesparend ventilatiesysteem en doet buiten de hockey-uren ook dienst als buurthuis en kinderopvang.

Smak geld

“De club bespaart jaarlijks 4.000 euro energiekosten. Dat is voor een sportclub een smak geld”, stelt Hams. “Het nieuwe clubhuis is voor een groot deel gebouwd met onderdelen van het oude, gedemonteerde tijdelijke clubhuis. Ook dat bespaarde veel geld.”

Het is een licht, houten gebouw geworden waar als het ware een laag omheen is gebouwd. HCWV is nu ‘state of the art’ en voorbereid op minstens 25 jaar groei. Wij kunnen nu doorgroeien naar zo’n 1.200 leden. De voorzieningen voor een vierde veld liggen al klaar.”

