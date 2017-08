Verlichting van hoofdvelden en trainingsveld gratis

Af en toe neemt Jack Rasenberg even een kijkje in de meterkast van VCW in Wagenberg. Alleen maar om te constateren dat de meter nog steeds niet voor- maar achteruit loopt. “Wij leveren nu energie”, vertelt de voorzitter trots.

Op het dak van de VCW kantine liggen 57 zonnepanelen die ervoor zorgen dat de elektriciteitsrekening van VCW op jaarbasis nul is.

Gratis verlichting

Rasenberg: “Gratis verlichting van onze hoofdvelden en het trainingsveld. Je krijgt van het Rijk subsidie dus als club laat je kansen liggen als je hier geen gebruik van maakt.┬áBinnen zes jaar hebben wij als VCW de kosten al terugverdiend.”

Sommetje gauw gemaakt

Toen Rasenberg tijdens een vergadering het sommetje maakte, was een besluit snel genomen. “Ik had me goed laten voorlichten en in de offerte was geen ruimte voor twijfel.” De club betaalde het energiebedrijf op jaarbasis 4.500 euro, waarvan 2.500 euro voor elektriciteit.

Na 6 jaar terugverdiend

“De installatie van de zonnepanelen kostte 18.500 euro en het rijk betaalt 30% van de materiaalkosten, zo’n 5.300 euro. Het resterende deel van de investering hebben wij na een jaar of 6 terugverdiend. Zonder subsidie zou dat in een jaar of 8 zijn gegaan.”

Het gaat zo snel

“Sv Terheijden plaatste zeven jaar geleden al zonnepanelen. Zij zullen dus wel iets minder rendement hebben”, vermoedt Rasenberg. “Want het gaat zo snel in die branche.” Dat VCW zo voortvarend is vindt voorzitter Carel Rademakers van buurman Madese Boys netjes. “Wij gaan ons clubhuis opknappen dus zonnepanelen op het dak is voor ons zeker een optie.”

Veel meer panelen

“Wij zijn alleen vier keer zo groot als VCW, dus wij hebben ook veel meer panelen nodig. Madese Boys heeft al LED-verlichting maar wil je een complex zelfvoorzienend maken, dan is er meer nodig”, stelt Rademakers. “Maar daar hebben wij het al met onze wethouder duurzaamheid, Hans Kuijpers, over gehad.”

