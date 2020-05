Begeleiding verduurzaming door HvdS Limburg gratis

Huis voor de Sport Limburg (HvdsL) biedt sportclubs in Limburg bij verduurzaming gratis hulp en begeleiding. De clubs kunnen ook bij HvdsL terecht voor handige tips over energiebesparing.

‘ is een onderdeel van het begeleidingstraject van NOC*NSF. Sportclubs kunnen deze sinds april en tot 1 juli as. bij HvdsL aanvragen.

Energie kost sportclubs een groot deel van het budget, vaak zo’n 25% van het totaal. Door de accommodatie te verduurzamen kunnen clubs deze kosten heel goed verlagen. Zij besparen al gauw 35% op de kosten door hun oude verlichting te vervangen. Maar ook het collectief inkopen van energie kan vaak al enorm schelen.

Uiteraard is de verduurzaming en de begeleiding van elke club maatwerk. Maar ook tijdens de coronacrisis kunnen clubs hun onderhoud blijven uitvoeren. Natuurlijk wel met inachtneming van het protocol ‘Samen veilig doorwerken‘.

Veel clubs willen graag verduurzamen. Maar vaak weten zij niet hoe zij zo’n traject het beste kunnen aanpakken. HvdsL helpt en begeleidt sportclubs daarom gedurende het hele traject. Van energiescan tot plan van aanpak en van de offerte tot het volgen van de maatregelen. Clubbestuurders kunnen hierover meer lezen op de website van HvdsL.

Zij kunnen tot uiterlijk 1 juli as. een aanvraag voor ondersteuning indienen. HvdsL stemt het moment waarop de begeleiding start, samen met het bestuur af. Het daadwerkelijke traject mag overigens ook na die datum plaatsvinden.

Cristan Segers is adviseur bij het Huis voor de Sport Limburg. Bestuurders die eerst meer willen weten over de begeleiding van hun verduurzaming, kunnen bij haar terecht met hun vragen. Zij is voor een toelichting ook telefonisch bereikbaar op 0631 044 927.

