Gemeente Woensdrecht helpt sportclubs verduurzamen

De gemeente Woensdrecht helpt clubs met hun verduurzaming. TV De Meet krijgt een lening van 28.000 euro om LED aan te schaffen. En WVV ’67 leent 8.000 euro voor zonnepanelen.

“Woensdrecht wil o.a. samen met de clubs verduurzamen”, stelt wethouder Jeffrey van Agtmaal . “De gemeente stimuleert dit graag met advies en leningen.”

Zonnepanelen en LED

Vv WVV ’67 wil graag panelen op het dak van het clubhuis en klopte aan bij de gemeente. De club haalde zelf al wat subsidie binnen en de gemeente Woensdrecht helpt met een lening. “Wij helpen hen aan de acht mille die de club nog tekort komt.”

Tv De Meet is al een stap verder. “Daar liggen de zonnepanelen al op het dak”, stelt Van Agtmaal. “Maar de club wil de veldverlichting nu vervangen door LED en zoekt daar geld voor. Zelfs als zij subsidie van VWS krijgen, resteert nog steeds een gat van 28.000 euro. Dat bedrag wil De Meet van de gemeente lenen maar dat moet de raad eerst nog goedkeuren.”

Zeer lage rente

“De rente op zulke leningen is zeer laag en vanuit de besparing in 7 à 8 jaar terug te betalen. En dat is mooi want zonnepanelen gaan 15 à 25 jaar mee, en LED zelfs langer”, aldus Van Agtmaal.

“Het zal denk ik wel niet bij twee verzoeken voor een lening niet blijven. Want alle lokale sportclubs denken er al over na. Tv Mattemburgh wil behalve zonnepanelen op het dak ook de kantine isoleren om van het gas af te kunnen. De gemeente kijkt bij elke aanvraag wel of een club ook zelf geld werft.”

Ook advies gemeente Woensdrecht

De gemeente geeft ook technisch en subsidie-advies. “Want het kan best een hele zoektocht zijn om de juiste optie te vinden. Voor sommige clubs is LED te duur als ze ook al andere armaturen en palen nodig hebben. En soms zijn zonnepanelen een makkelijkere stap om te verduurzamen.”

