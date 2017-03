Groningen wil energiezuinigste sportprovincie worden

Op 27 maart verzamelde een groep vrijwilligers zich op sportpark Bellingwolde in de provincie Groningen. De ‘bouwcommissie’ zette een volgende verduurzamingsstap want op die dag werden er 72 zonnepanelen op het dak gemonteerd.



“Wij willen besparen op de grootste kosten voor de club maar wij voelen ons ook moreel verplicht om het zuinig aan te doen.”

MTC Musselkanaal

25 kilometer verderop ligt MTC Musselkanaal waar een week eerder al 84 zonnepanelen werden neergelegd. Voorzitter René Rakers: “We zijn gaan kijken waar de grote kosten zaten en waarvoor subsidie te krijgen was. Wij hebben nu direct financieel voordeel maar wij voelen ons ook moreel verplicht om zo zuinig mogelijk te doen.”

Huis van de Sport Groningen

Het Huis van de Sport Groningen (HvdSG) stimuleert de bewustwording rond het energieverbruik van sportclubs. Coach Arjan Taaij van volleybalclub Abiant Lycurgus is hun ambassadeur duurzaamheid.

Bierpomp uit

Taaij: “Energiebesparing is een belangrijk thema bij clubs. En Groningen heeft de ambitie om uiteindelijk de energiezuinigste sportprovincie te worden. Pilotprojecten met energiescans voor sportclubs helpen daarbij enorm. Heeft een club bijvoorbeeld de hele week de bierpomp aan staan terwijl deze alleen maar in het weekend gebruikt wordt?”

De Energy Valley Topclub (EVTC) steunt de topsport in Groningen maar wil ook met de amateursport aan de slag. “Wij willen graag met de EVTC samenwerken om samen het belang van zaken zoals verduurzaming en enegriebesparing uit te dragen. Want ook wij willen sportclubs veel meer energiebewust maken”, stelt Taaij.

Wereld te winnen

Directeur Rob de Waard van het HvdSG: “Uit de energiescans komen direct bruikbare adviezen voor verduurzaming. Daarna komen voor de clubs de investeringen in zaken zoals zonnepanelen, ledverlichting en isolatie. Wij zijn in gesprek met de EVTC, de provincie Groningen en met de gemeenten voor ondersteuning. Er is nog een lange weg te gaan maar tegelijkertijd is er dan ook een wereld te winnen”, aldus De Waard.

Hulp van de NAM

DRC Phoenix in Delfzijl financierde haar verduurzaming met hulp van de NAM en het Rijk. Voorzitter Mario Brouwer: “De zonnepanelen leveren nu ’s zomers 400 euro per maand op en nu willen wij verder investeren in isolering en ledverlichting. Dat kost ons een pak maar het zal er komen.”

