Energieneutraal Apollo 69 bespaart elk jaar veel geld

Steeds meer sportverenigingen verduurzamen hun accommodatie. Sommige clubs zijn zelfs al helemaal energieneutraal, zoals sv Apollo ’69 in ’s Gravenpolder. “Verduurzaming is financieel zeer aantrekkelijk.”

Sv Appollo ’69 is zes jaar geleden gestart met de overstap naar duurzame energie. “En daar zijn we best trots op”, vertelt bestuurslid Adrie Bal.

Geiser voor de zaterdagen

Met behulp van een fonds van de gemeente Borsele, kon Apollo ’69 de weg naar verduurzaming in slaan. Vanaf zes jaar geleden kwam er elk jaar een duurzame voorziening bij. Het enige dat op de club nu nog gas nodig heeft, is een extra geiser voor de douches.

Bal: “Op de zaterdag hebben wij, net als veel andere clubs, veel warm water nodig. Dat verwarmen wij dan via de geiser bij. Het enige dat we nog nu nog willen is die gasgeiser vervangen voor een elektrische variant.”

Apollo 69 voorzag een keer mindere tijden

De Zeeuwse club profileert zich al sinds jaar en dag als ‘club van de toekomst’. “We willen graag uitstralen dat iedereen welkom is en ook via onze faciliteiten toekomst uitstralen”, vertelt Bal. “Een van de grootste voordelen van de verduurzaming is dat het financieel erg aantrekkelijk is. Op jaarbasis praat je al gauw over zo’n 8.000 euro”, rekent Bal voor.

Zo bespaart Apollo ’69 per jaar meer dan de helft van de kosten t.o.v. de ‘gas’-tijd. “Wij gingen er vanuit dat er ooit mindere tijden, zoals nu, zouden aanbreken. Daarom zijn we nu zeer tevreden met het profijt van de verduurzaming van de afgelopen jaren.”

Follow @Allesportzaken