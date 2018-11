Winnaars projecten energiebesparing in de sport

De vijf winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties zijn bekend. Zij mogen nu hun ideeën voor energiebesparing in de sport in de praktijk brengen.

De winnaars ontvangen een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om innovatie in de sport te bevorderen. Zij krijgen elk 100.000 euro om hun idee te realiseren.

Onderdeel sportakkoord

Minister Bruno Bruins vindt het mooi “dat een onderdeel van het sportakkoord in de praktijk wordt gebracht via deze vijf initiatieven. Zo worden sportaccommodaties echt duurzamer en klaar gemaakt voor de energietransitie.” De onderstaande winnaars van de bekroonde ideeën hebben alle oplossingen ontwikkeld voor energiebesparing in de sport:

• Jellarious met een zonnepaneel in de vorm van een een zonnetapijt, dat over kunstgrasveld kan worden uitgerold als het veld niet gebruikt wordt;

• KuneVerda met opgewekte energie uit zonnepanelen die in een luchtdrukbatterij kan worden opgeslagen;

• HoCoSto met een ondergrondse buffer die ’s zomers warmte opslaat die ’s winters naar de clubverwarming terugvloeit;

• Adviesbureau Stored Energy adviseert over energieopslag uit zonnepanelen op daken van sportclubs en

• Techniek in Tuinbouw met energie-opwekking van de tuinbouw naar het sportveld via een oprolbaar zonnepaneel.

Energiebesparing in de sport

Het doel is om energiebesparing in de sport via het programma Sportinnovator beter op de kaart te zetten. Het programma moet dus de opbrengst van innovatieve ontwikkelingen voor sportclubs vergroten.

Hierbij wordt naast de wetenschap en de sport, ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en de overheid betrokken. Sportinnovator is in opdracht van het ministerie van VWS, gestart door het Topteam Sport, ZonMw en het Kenniscentrum Sport.

