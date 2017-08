Vv Rijsoord heeft primeur met energie sponsoring

Vv Rijsoord doet als eerste sportclub in de regio aan energie sponsoring. Deze vorm van sponsoring is nieuw. De reclameborden aan de rand van het hoofdveld maken plaats voor een kantelsysteem.

Een sponsor betaalt het systeem, de club bespaart en de reclame is zichtbaar zodra er een wedstrijd wordt gespeeld. Maar als er niet wordt gespeeld, dan verschijnen er zonnepanelen.

Goed voor sponsors

Met de opgewekte energie moet de club in haar energiebehoefte kunnen gaan voorzien. “Als het goed is, staat de meter over drie of vier jaar op nul”, zegt Paulus van den Heerik van de businessclub van vv Rijsoord. “Het systeem is interessant voor onze club maar net zo goed ook voor onze sponsors.”

Geld voor kerntaken

Het kantelsysteem is ontwikkeld in Sliedrecht. Het bedrijf Softs Nederland helpt om maatschappelijke organisaties zoals sportclubs te verduurzamen. Door via energie sponsoring de energiekosten te reduceren, blijft er meer geld over voor de kerntaken van de clubs. Maar Softs ondersteunt op deze manier niet alleen sportclubs maar ook gemeenten.

Sponsor betaalt het systeem

“Voor de sport is deze manier van sponsoring nieuw en vv Rijsoord is inderdaad de eerste”, stelt Albert de Joode van Softs. “Een sponsor betaalt het systeem waardoor een instelling of club de kosten voor energie nu rechtstreeks aan de sport kan besteden.

Vier functies

Het mooie is dat de installatie voor de clubs gratis is. “Er moeten alleen een sponsor worden gevonden die de kosten ervan wil dragen”, aldus De Joode. Naast reclame en de opwekking van energie, kent het kantelsysteem nog twee functies. Het kan ook regenwater opvangen en lucht zuiveren.

Sproeiwater

Vv Rijsoord past voorlopig alleen de reclame en de energie sponsoring functies toe. “Maar ik sluit niet uit dat wij in de toekomst ook regenwater gaan opvangen”, zegt Van den Heerik. “Dan hoeven wij de velden niet meer te sproeien met water uit de sloot want dat stinkt in de zomer nogal.”

