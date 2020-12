Energie opwekken via een kunstgras collectorveld

Sallandse United in Haarle wil energie opwekken uit warmte van kunstgrasvelden. Het bedrijf werkt aan een collectorveld, een manier om energie op te wekken, zonder het buitengebied te ontsieren.

Sallandse United legt o.m. kunstgrasvelden aan. Kim Middelkamp is als Manager New Business, al drie jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van een zogeheten ‘collectorveld’.

Meer met de zon

“Sallandse wil graag voorop lopen in innovatief en duurzaamheid. Met het collectorveld willen wij laten zien dat je meer met de zon kunt dan opvang via zonneparken. En dat kan heel goed door gebruik te maken van voorzieningen die er toch al liggen”, zo stelt Middelkamp.

“Kunstgrasvelden warmen in de zomermaanden flink op door de zon. Sommige steden koelen deze velden al om opwarming tegen te houden. Hieruit ontstond het idee iets met deze warmte te doen en kunstgras te gaan gebruiken als energiebron.”

Buisjes met water

Direct onder de toplaag van een kunstgrasveld liggen tegels van gerecycled kunststof. Daar lopen buisjes met water doorheen die de zon verwarmd. Via koude/warmte-opslag of warmtepompen kan een club het verwarmde water gebruiken. Bijvoorbeeld om een clubgebouw of zwembad te verwarmen.

En het veld is tegelijkertijd gekoeld. “Uit proeven blijkt een opwarming van het water tot maximaal 40 graden mogelijk. De opbrengst van een voetbalveld is te vergelijken met het verstoken van zo’n 88.000 m³ gas. Met zoveel aardgas kun je ook veertig huizen verwarmen”, vertelt Middelkamp.

Behoud van de bespeelbaarheid

“Wij testen nu of we het systeem rendabel krijgen en het niet ten koste gaat van de bespeelbaarheid. Ik verwacht dat over twee tot drie jaar het eerste collectorveld is aangelegd”, aldus Middelkamp.

Inmiddels zien steeds meer partijen het collectorveld als een kansrijk project. Zwolle is zelfs bereid om hiervoor een kunstgrasveld ter beschikking te stellen. Als blijkt dat een collectorveld rendabel is, dan wil de stad het systeem ook daadwerkelijk gaan toepassen.

