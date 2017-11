DVS ’33 investeert ruim twee ton in verduurzaming

Vv DVS ’33 telt zo’n 1.300 leden en is grootverbruiker van energie. De club in Ermelo investeert na een uitgebreide energiescan van SportStroom, ruim twee ton in verduurzaming van haar complex.

DVS ’33 wilde, ondanks het wegvallen van de Ecotax regeling, haar complex toch verduurzamen. Daarom werd een beroep gedaan op de nieuwe EDS-subsidieregeling

Sportstroom energiescan

De EDS-regeling betekent voor DVS ’33 een subsidie van 15% op de materiaalkosten. Er werd door adviesbureau SportStroom een energiescan gedaan waaruit acht aanbevelingen naar voren kwamen. SportStroom regelde voor de club ook de EDS-aanvraag die al in februari 2017 werd goedgekeurd.

DVS ’33 pakt het grondig aan

LED veldverlichting, meer isolatie, een beter afgestelde CV-installatie, een energie zuinige boiler en slimme pompen. Maar ook 160 zonnepanelen op het dak, LED binnenverlichting met sensoren en een luchtbehandelingskast in het clubhuis. DVS ’33 verduurzaamt dan ook maar direct grondig.

Investering van ruim 2 ton

Bestuurslid Arnold van Oudheusden werkte het plan samen met SportStroom en de gemeente Ermelo uit. Het resultaat is een investering van 205.000 euro, ex btw. Zo’n 25.000 euro is EDS-subsidie en Ermelo haalt de bedragen van het onderhoudsplan van 18.000 euro naar voren.

Ermelo en de Rabobank

DVS ’33 financiert 140.000 van de 162.000 euro via leningen van de gemeente en de Rabobank. De club krijgt ook een donatie van het Rabobank Stimuleringsfonds van 10.000 euro en draagt zelf 12.000 euro bij. “En alle investeringen verdienen zich terug”, stelt Van Oudheusden.

Investering in 8 jaar terugverdiend

“LED-verlichting gaat zo’n 20 tot 25 jaar mee en bespaart per jaar 8 tot 10.000 euro. De zonnepanelen circa 3.000 euro. De totale besparing is elk jaar in theorie 20.000 euro. In een jaar of acht is de investering dus terugverdiend. En daarna is het natuurlijk helemaal feest.”

Nog meer subsidie

De club krijgt ook een subsidie voor de opwekking van stroom via zonnepanelen. En afhankelijk van de opbrengst kan die in 15 jaar oplopen tot maar liefst 52.000 euro. “DVS ’33 draagt graag bij aan de wens van de gemeente om in 2030 energie neutraal te zijn”, besluit Van Oudheusden.

