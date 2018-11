Duurzaamheidsloket Brabant open voor sportclubs

Anne-Marie Spierings, energiegedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, opende begin november het Duurzaamheidsloket Sport. Dit is een online platform waar Brabantse sportclubs en gemeenten terecht kunnen met vragen over verduurzaming.

De provincie Noord-Brabant wil in 2050 evenveel duurzame energie opwekken als gebruiken. Daarvoor moeten alle sportverenigingen in de provincie verduurzamen.

Pilot met 50 clubs

Ongeveer 50 sportclubs, waaronder de Wouwse Tennisvereniging, namen deel aan een pilot. In totaal verbruiken deze clubs jaarlijks zo’n 1.600.000 kWh elektriciteit en 250.000 m³ gas.

“Door te investeren in verduurzaming kan het jaarverbruik elektriciteit afnemen naar 1.500.000 kWh per jaar”, stelt de provincie. De besparingspotentie bij het gas ligt op 70.000 m³ per jaar.

Investeringen via duurzaamheidsloket

Natuurlijk kosten de investeringen in isolatie, LED-verlichting, zonnepanelen en warmteopwekking geld. Sportclubs moeten in hun sportaccommodatie gemiddeld zo’n 50.000 euro investeren. Maar dat zal uiteindelijk wel een besparing op van zo’n 4.000 euro per jaar opleveren.

De clubs investeerden tijdens de pilot al zo’n 2,5 miljoen voor een jaarlijkse besparing van ongeveer twee ton. Deze kosten voor de pilot werden door de clubs zelf betaald. Daarbij zijn zij wel geholpen door gemeenten, landelijke subsidies, sponsoring en crowdfunding.

Financiering en subsidies

Het nieuwe Duurzaamheidsloket Sport kan clubs uitleg geven over de diverse financieringsmogelijkheden en helpt bij het aanvragen van subsidies. Via dit loket kunnen alle Brabantse sportclubs nu aan de slag met de verduurzaming van hun accommodaties.

Indien er in Brabant 2.500 sportclubs gaan meedoen, dan kan er voor maar liefst 20.000 huishoudens aan stroom bespaard worden. Dat staat dus ongeveer gelijk aan een CO 2 uitstoot die anders door 100.000 bomen zou moeten worden opgevangen.

