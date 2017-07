Duurzaamheidslening voor Doetinchemse sportclubs

Het wordt voor scholen en sportclubs minder duur om zonnepanelen en dubbel glas aan te schaffen. De Achterhoekse gemeenten komen in het najaar van 2017 met een duurzaamheidslening voor deze organisaties.

Een duurzaamheidslening staat o.a. open voor sportclubs maar ook voor buurthuizen. Deze kunnen minimaal 5.000 en maximaal 50.000 euro lenen om te verduurzamen.

De duurzaamheidslening is één van de maatregelen die de gemeenten nemen om in 2030 energie neutraal te zijn. Het is de bedoeling dat de lening zichzelf terugbetaalt.

Revolverend fonds

“Stel dat een sportclub geld leent om zonnepanelen op het dak van de kleedkamers te leggen. Dan zal de energierekening lager worden. Via de besparing kan de lening dan aan de gemeente terugbetaald worden”, zegt wethouder Frans Langeveld van Doetinchem.

“Het terugbetaalde geld kan vervolgens via een zogenaamd ‘revolverend fonds’ opnieuw uitgeleend worden. Het rentepercentage dat clubs aan zo’n fonds moeten betalen gaat 1,6% bedragen.

Eén miljoen

Het Doetinchemse college van BenW heeft het idee voor zo’n fonds medio juli al goedgekeurd. In september zal het idee in de gemeenteraad worden behandeld. Indien de gemeenteraad het idee goedkeurt zal Doetinchem een miljoen euro beschikbaar via het fonds. “En als er veel belangstelling is, dan kan dat bedrag nog verhoogd worden”, zegt Langeveld.

Samen

De gemeenten Oost Gelre en Berkelland stellen non-profit organisaties al een duurzaamheidslening beschikbaar. “In september of oktober komt de zaak ook in de andere gemeenten in de raad gemeente. “Wij trekken als Achterhoekse gemeenten samen op als het gaat om duurzaamheid. Ik verwacht dat verreweg de meeste gemeenteraden voor zullen stemmen”, aldus Langeveld.

Veel belangstelling

De andere gemeenten zijn Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk en Montferland. Het is de bedoeling dat alle gemeenten een eigen lening aanbieden. De voorwaarden voor een lening zullen wel gelijk zijn. Volgens Langeveld is er veel belangstelling voor een duurzaamheidslening. “Dat weten wij al uit onze contacten met de sportclubs.”

