Av Sparta willen laten zien dat het ook anders kan

Atletiekvereniging av Sparta in Den Haag realiseert een energie neutrale atletiekbaan. En liever nog een klimaat positieve baan op een club waar iedereen terecht kan, ongeacht inkomen of afkomst.

Waarom gaat AV Sparta zo vol voor de toekomst en hoe willen zij dat voor elkaar krijgen? “Door te doen. Wij zijn niet van het maar eindeloos praten maar veel meer van het doen.”

Snelle groei

Met een verdubbeling van het aantal leden en gebruikers sinds 2012, is Av Sparta flink in beweging. De cijfers club is de op drie na snelst groeiende vereniging in jeugdleden. Bestuurslid accommodatiebeheer, Machel Nuyten, trekt dit project.

Naar de atletiekbaan in het Zuiderpark komen leden vanuit heel Den Haag, Rijswijk en Westland. Maar vooral uit de wijk Escamp, een wij met een hoge werkloosheid en veel nationaliteiten.

Als het hier lukt

“Ruim 55% van onze leden heeft een Ooievaarspas“, zegt Nuyten. “Daarmee krijgen leden korting op de contributie. Van contributie en sponsoring door de leden moeten we het hier dus niet hebben om grote plannen te ontwikkelen. Maar als het hier lukt, dan lukt het overal.”

“Wij moeten onze accommodatie hoognodig opknappen en uitbreiden, o.a. voor de extra gebruikers zoals mensen die meedoen aan een ‘beweeg mee’ project. Of leden met een dagbesteding.”

Opknappen en uitbreiden

“Av Sparta wil dat iedereen in de Escamp kennis kan maken met atletiek en daarbij niemand buitensluiten. Wij willen dat op termijn de contributie helemaal naar de sport gaat en niet naar de accommodatie.”

Nuyten: “Wij zijn van het doen, minder van het praten. Maar AvSparta is wel afhankelijk van de gemeente en organisaties die willen investeren in verduurzaming. En die gaan niet altijd zo snel als wij.”

Zonnepanelen en regenwater

“De nieuwe baan is nu zo aangelegd, dat wij optimaal gebruik maken van zonne-energie. Het hele dak komt vol te liggen met zonnepanelen. Daarmee zal av Sparta veel meer energie gaan opwekken dan gebruiken. Wij zullen onze ervaringen zeker gaan delen met alle leden van de Atletiekunie.”

“Maar wij willen ook toiletten die geen gebruik maken van leidingwater. Wij willen een waterreservoir aan de achterkant van het clubhuis plaatsen waarin wij regenwater opslaan. Dan kunnen wij met dat water de toiletten doorspoelen. Av Sparta wil graag laten zien dat het ook anders kan.”

