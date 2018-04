ATC Buiten in Almere is verduurzaamd maar niet blij

De energierekening van tv ATC Buiten in Almere was voor de club aanleiding om in 2017 flink aan de slag te gaan met de verduurzaming. Tot de club tegen een onvoorziene kostenpost opliep.

Tennisclub ATC Buiten kwam na veel moeite om te verduurzamen behoorlijk bedrogen uit. De grootverbruikerskabel moest voor 12 mille worden vervangen door een kleinverbruikerskabel.

Expertise Groene Reus

ATC Buiten riep voor de verduurzaming de hulp in van de Groene Reus. Deze coöperatie zonder eigen personeel stuurde toenmalig projectleider Robert Hemmen, naar de club. Het bestuur voer blind op zijn expertise.

Hij vertelde echter niets over de kostenpost van 12.000 euro voor vervanging van de grondkabel. Er werd door een installateur een offerte uitgebracht die netjes ondertekend werd teruggestuurd.

Opdracht teruggetrokken

Kort daarna kwam ook aan het licht dat een paar andere clubs voor hun LED-verlichting aanzienlijk minder hadden betaald dan aan ATC Buiten was geoffreerd. Aanzienlijk als in bijna 25.000 euro minder.

Daarop trok de tennisclub de opdracht aan de installateur in Schijndel terug. Die reageerde met een brief van een advocaat. De club stuurde een brief terug en vervolgens werd niets meer van de Groene Reus vernomen.

Nu kleinverbruiker

De club kreeg 30% subsidie van de Rijksoverheid dus werden op het dak van ATC Buiten 72 zonnepanelen neergelegd. Het hele clubhuis en de bijgebouwen worden nu verlicht via LED-verlichting.

Het bestuur was blij met de subsidie omdat de verduurzamingsslag anders nooit gemaakt had kunnen worden. En de energierekening werd ineens zo klein als van een kleinverbruiker. Missie geslaagd zou je denken.

Liander op de stoep

Nu alles is geïnstalleerd, is de club van grootverbruiker nu kleinverbruiker geworden, precies zoals was verteld door Hemmen. Maar dat de stroomkabel naar de club moest worden vervangen had hij niet verteld.

Er ligt nu een grootverbruikerskabel van 262 meter en die moet eruit en worden vervangen door een aansluiting voor kleinverbruikers. Kosten 12.000 euro. ATC Buiten is verduurzaamd maar schiet daar financieel voorlopig weinig mee op.

