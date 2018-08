Veldverlichting van tien Asser sportclubs vervangen

Eind 2017 hebben de veldsportclubs in Assen de gemeente gevraagd om de veldverlichting van de clubs te vervangen door LED-verlichting. Assen blijkt bereid te zijn om 565.000 euro te investeren in deze vervanging.

Assen heeft het startschot gegeven voor de plaatsing van LED-verlichting rond de sportvelden in de stad. In 2017 uitten 10 clubs al de wens om de veldverlichting te vervangen.

Vv Achilles 1894

De gemeenteraad heeft positief besloten over de investering die hiervoor nodig is. Bij vv Achilles 1894 werd als eerste de nieuwe veldverlichting aangebracht. De andere clubs die in aanmerking komen zijn FC Assen, Asser Boys, vv LTC, ACV Assen, VV LEO, AAC’61, ATV de Hertenkamp, TC Amelte en TC NAM.

Dit jaar klaar

De komende maanden worden alle 10 de sportclubs voorzien van LED-verlichting. In september en oktober volgen Asser Boys, fc Assen, vv LEO en vv LTC. AAC ’61, tennisclub Amelte, tennisclub NAM en ATV de Hertenkamp zijn in oktober en november aan de beurt. In december worden de lichtmasten rond velden van ACV Assen onder handen genomen.

Beheer en onderhoud

De clubs zullen 15% van de investering op zich nemen. De veldverlichting is eigendom van de gemeente Assen en zal ook door de gemeente worden beheerd en onderhouden. De clubs betalen de energierekening.

Door deze vervangingsronde zal volgens de gemeente Assen minimaal 30% energie bespaard kunnen worden. Maar de gemeente gaat er bovendien vanuit dat ook de onderhoudskosten fors omlaag zullen gaan.

Meer duurzaam opgewekt

Assen wil energie sowieso meer duurzaam gaan opwekken en daarnaast het energieverbruik reduceren. In 2019 moet zo’n 14% van de energie duurzaam worden opgewekt. Daarom vraagt de gemeente aan de inwoners om zelf ook energiebesparende maatregelen te nemen.

