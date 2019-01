Vv Nieuw Buinen kan zonnestroom niet terugleveren

Voetbalclub Nieuw Buinen wil op het kantinegebouw graag 246 zonnepanelen laten neerleggen. Maar netbeheerder Enexis stelt dat de club de opgewekte stroom niet kan terugleveren.

De club trekt voor het plan 57.000 euro uit en vv Nieuw Buinen krijgt 21.000 euro subsidie uit het zogeheten EDS-potje. Maar er kan dus waarschijnlijk een streep door de hele opzet.

Geen plek meer

“Wij hebben van Enexis de melding gekregen dat het hele spul op slot zit”, stelt clubvoorzitter Siert van der Laan. “En dat is een fikse tegenvaller. Ons is verteld dat de extra capaciteit waar Enexis nu aan werkt, voor projectontwikkelaars van zonne- en windparken bestemd is. Voor ons is er dus geen plek om op het net te worden aangesloten.”

Niet meer terugleveren

De toename van zonneparken legt steeds meer druk op het elektriciteitsnet. Dat heeft in het zuiden van Groningen en het noorden van Drenthe te weinig capaciteit om zonnestroom op te nemen.

Sportclubs in Hoogeveen, Beilen, Stadskanaal, Musselkanaal, Gasselte en de Eemshaven-Oost kunnen hun energie al niet meer terugleveren. “En uitbreiding van het net gaat zeker nog jaren zal duren”, stelt Enexis.

Heeft geen zin

Het is dus maar de vraag of het op dit moment zin heeft om als sportclub in die gebieden, zonnepanelen neer te laten leggen. Een club zoals vv Nieuw Buinen, staat met alle goede bedoelingen dus eigenlijk buitenspel.

“En de panelen moeten bovendien voor 9 februari op het dak liggen”, zo stelt Van der Laan. “Anders wordt de subsidie ingetrokken en dan komen wij de komende drie jaar daarvoor ook niet meer in aanmerking. Wij willen dus graag verduurzamen maar dat lukt zo niet.”

Bizar

De PvdA in Drenthe laat via statenlid Peter Zwiers weten deze ontwikkeling ‘onacceptabel’ te vinden. Het kamerlid William Moorlag overweegt de kwestie aan te kaarten bij minister Eric Wiebes (Ministerie EZK).

“Het is bizar dat een sportclub zoals Nieuw-Buinen buiten hun schuld om ook nog eens drie jaar wordt afgesloten van het opnieuw aanvragen van subsidie”, aldus Moorlag.

