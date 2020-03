SPORT GOUDA gaat niet voor goud maar voor groen

SPORT GOUDA maakt in Gouda een grote verduurzamingsslag. Sinds december liggen de zonnewarmte collectoren en zonnepanelen op het dak van het Groenhovenbad in Gouda.

Op 6 maart zijn de zonnecollectoren en -panelen op het Goudse Groenhovenbad in gebruik genomen. Daarmee heeft SPORT GOUDA een grote en duurzame stap gezet.

Top van de meest duurzame gemeenten

In 2016 presenteerde de gemeente Gouda het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het doel is om Gouda bij de top van de meest duurzame gemeenten te laten behoren. In dit programma zijn ook de circa 80 sportaccommodaties in Gouda meegenomen.

SPORT GOUDA heeft zelf een deel van deze accommodaties in beheer. Een zwembad, sporthallen maar ook een aantal velden bij sportclubs. Op en rond een aantal clubs zijn de afgelopen jaren al allerlei maatregelen ter verduurzaming getroffen.

SPORT GOUDA wil inwoners inspireren

Hilde Niezen, wethouder duurzaamheid in Gouda, is blij dat de stad steeds verder verduurzaamt. Zij vindt het Groenhovenbad één van de voorbeelden ter inspiratie van inwoners om zelf ook aan de slag te gaan.

SPORT GOUDA kreeg van de gemeente de opdracht om de verduurzaming van de sportaccommodaties op te pakken. Daarom kregen de Mammoet en de Zebrahal al in 2018 zonnepanelen op het dak. Die twee locaties wekken samen al ruim 100.000 kWh op.

Warm tap- en douchewater

Onlangs is dus de laatste hand gelegd aan de installatie van 514 panelen op het Groenhovenbad. De opbrengst hiervan komt rond de 166.000 kWh per jaar te liggen. Op het bad ligt bovendien 220 m² zonne-collectoren die de hal van verwarming van het tap- en douchewater voorzien.

SPORT GOUDA vervangt in stappen ook alle verlichting in de sporthallen door LED-verlichting. In 2040 wil Gouda namelijk aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. Inmiddels zijn er al sportclubs samen met SPORT•GOUDA het clubhuis aan het verduurzamen.

Informatieronde voor sportclubs

Het sportbedrijf start binnenkort samen met de gemeente, ODMH en Sportservice Zuid-Holland een nieuwe informatieronde voor de clubs. Binnenkort ontvangen zij hierover meer informatie.

Follow @Allesportzaken