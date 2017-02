Salderingsregeling veroorzaakt explosieve groei zonnepanelen

Zonnepanelen op het dak van sportclubs zijn in korte tijd heel populair en vooral ook steeds lucratiever geworden. De reden daarvoor is dat de oude salderingsregeling uit 2011 onlangs sterk is verbeterd. SolarPartner merkt dat deze verbetering de vraag naar panelen sterk aanwakkerd.

Met deze regeling kan teruggeleverde stroom van de rekening worden afgetrokken. De toename van het aantal zonnepanelen op de daken is in de afgelopen 6 jaar met een factor 13 (!) gegroeid.

Onderzoek impact salderingsregeling

Adviesbureau PwC heeft op verzoek van EZ-minister Henk Kamp, de impact van salderen onderzocht. In de media werd daarna veel aandacht besteed aan de evaluatie en de verbetering van de salderingsregeling. Maar ook een advies- en installatiebedrijf zoals SolarPartner merkt de groeiende belangstelling. Veel sportclubs bellen voor informatie of al direct voor een afspraak op de club.

Evenveel energie als twee gascentrales

Volgens Paul Nillesen, partner bij Strategy& in Amsterdam, is het einde van de populariteit van zonnepanelen voorlopig nog niet in zicht. In 2011 lag er voor zo’n 95 megawatt aan zonnepanelen op de Nederlandse daken. Eind 2015 was de opbrengst al gestegen naar ruim 1.250 megawatt. Wanneer de zon nu schijnt, wekken de zonnepanelen al net zoveel energie op als twee gascentrales.

Grote reductie CO 2 uitstoot

“Zonnepanelen laten neerleggen blijkt voor clubs, naast het wisselen van energieleverancier, een belangrijke manier te zijn om flink te besparen op de energiekosten”, vertelt directeur Bart Doornbos van SolarPartner. “Maar clubs vinden het ook prettig om bij te dragen aan de reductie van CO 2 uitstoot. En daarvoor maken panelen nogal wat uit. Vanwege de installatie ervan was die reductie in 2015 circa 679 miljoen kilo.”

Volg je ook @Allesportzaken?