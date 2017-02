Pilot Noord Brabant verduurzaming sportaccommodaties

Noord Brabant gaat samen met Sportservice Noord-Brabant, de stichting MOED en het Energiefonds Brabant, 50 sportaccommodaties verduurzamen. De provincie wil via deze pilot te weten komen hoe de 5.100 Brabantse sportclubs kunnen worden omgevormd in energieneutrale clubs.

Sportclubs besteden zo’n 15 tot 20% van hun geld aan energie. Het ontbreekt de bestuurders echter vaak aan kennis over de beste manier om energie te besparen of om energie duurzaam op te wekken.

Ledencertificaten

Maar clubs kunnen vaak prima aanpassingen doen zodat er een stuk zuiniger met energie kan worden omgegaan. Zo heeft av Thor uit Roosendaal certificaten met rente uitgegeven voor leden. Hiervan is 70.000 euro geïnvesteerd in zonnepanelen, -collectoren, een warmtewisselaar en LED-verlichting. De club is nu vrijwel energieneutraal geworden.

Ook thuis verduurzamen

“Het energieverbruik van de clubs in Noord-Brabant moet echt flink omlaag”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Ik wil met deze pilot bovendien veel clubleden een heel stuk energiebewuster maken. Zij moeten ook gaan kijken of zij thuis mogelijkheden zien om te verduurzamen.”

Iedere club weer anders

De ervaring bij Thor en bij andere sportclubs zijn niet zonder meer toe te passen bij alle andere verenigingen. Het verbruik, het clubhuis, het eigendom van de velden en gebouwen en de financiële armslag zijn per club weer anders. De pilot met deze 50 clubs moet duidelijk maken op welke manier zoveel mogelijk sportclubs kunnen verduurzamen.

Pilot start met een energiescan

Bij de vijftig clubs zal een energiescan worden uitgevoerd. Die scan moet per club uitwijzen wat er op het gebied van energiebesparing en duurzame energie-opwekking mogelijk is. Pas daarna wordt per club bekeken hoe de financiering eruit moet gaan zien.

Clubs die bijvoorbeeld LED-verlichting en zonnepanelen willen laten installeren, kunnen voor de financiering aankloppen bij het Energiefonds Brabant. Dit is met name interessant voor clubs die niet genoeg geld hebben om zulke grote aankopen te doen. Ook wordt voor de clubs gekeken naar alternatieven zoals landelijke subsidies en een borgstelling van banken.

