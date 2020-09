Batterijsysteem slaat zonnestroom vv Nieuw Buinen op

Vv Nieuw Buinen kan eindelijk zonnepanelen laten plaatsen. De club heeft een manier gevonden om zelf de energie uit de zonnepanelen op te slaan. In een Iwell batterijsysteem.

De club kan overdag de via zonnepanelen opgewekte energie in het batterijsysteem opslaan. De vereniging kan deze energie dan ’s avonds bijvoorbeeld gebruiken voor verlichting van de velden.

Met het batterijsysteem is de club minder afhankelijk van stroom uit het net. Maar vv Nieuw Buinen hoeft nu ook niet zoveel energie meer aan dit net terug te leveren.

Het batterijsysteem is ook een buffer die zowel zonne- als verbruikspieken kan opvangen. De belasting van het net is daardoor minder.

Vv Nieuw Buinen heeft al geruime tijd een plan klaar liggen om te verduurzamen. De club wil graag 246 zonnepanelen op het dak van het gebouw laten leggen. Maar de uitvoering bleek een probleem vanwege onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet van Enexis.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Dat probleem is nu opgelost. Vv Nieuw Buinen kan nu zijn plan uitvoeren. De club was een tijd lang het voorbeeld van het probleem maar is nu het voorbeeld van de oplossing.”

De aanpassingen aan het Enexis netwerk om een aansluiting mogelijk te maken, kostte veel tijd. Meer tijd dan vv Nieuw Buinen had vanwege een aflopende SDE+ subsidie.

Daarom legde de provincie Drenthe eind mei de casus voor aan een aantal marktpartijen. De provincie vroeg deze partijen om met een economisch rendabele oplossing te omen.

Na die vraag kwamen maar liefst 21 partijen met een oplossing. Die varieerden van waterstofproductie tot opslag in een batterijsysteem. Na selectie van de drie meest kansrijke oplossingen viel de keuze op het batterijsysteem van Iwell.

Deze paste ook het beste bij de wensen van de club. De provincie Drenthe gaat eind 2020 kijken of met dit systeem ook andere aansluitproblemen zijn op te lossen.

